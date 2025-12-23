청년 중심 공천 제도 마련

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘 지방선거총괄기획단이 내년 6월 지방선거에서 당심 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 높이기로 한 기존 결정을 그대로 추진한다.

기획단은 23일 국회에서 마지막 회의를 열고 지방선거 공직후보자 선출을 위한 경선룰을 현행 ‘당원 선거인단 투표 50%, 여론조사 50%’에서 ‘당원투표 70%, 여론조사 30%’로 바꾸는 방안을 당 지도부에 권고하기로 했다고 서천호 당 전략기획부총장이 브리핑을 통해 밝혔다.

기획단 나경원 위원장은 “오늘 회의에서 (당원투표 대 여론조사 비율을) 7대 3으로 해야 한다는 말씀도 두어 분 있었고, 5대 5도 있었다”며 “그런 소수의견까지 담아 최고위원회에서 결정하도록 하겠다”고 말했다.

이어 “실질적으로 이건 당내 문제”라며 “당내 권력 지형의 유불리를 따지는 데는 저희가 논의하는 것보다는 지도부가 최종 결정토록 하겠다”고 덧붙였다.

앞서 기획단은 지난달 21일 전체회의에서 당심 반영 비율을 상향하는 방안을 권고하기로 결정했다.

그러나 국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 “확장 지향의 길을 갈 때임이 분명한데 오히려 축소 지향의 길을 가고 있다”고 말하고, 국민의힘 서울시 당협위원장들도 반대 성명을 내는 등 반발이 이어졌다.

이에 나 위원장은 지난 15일 ‘지선총괄기획단-전국청년지방의원협의회 연석회의’ 후 기자들과 만나 “좀 더 다양한 의견을 수렴해 대안을 마련하고자 한다”며 원점 재검토를 시사했지만, 결국 원안을 고수한 것이다.

다만 기획단의 결정 자체는 구속력이 없다. 최고위원회의와 중앙당 공천관리위원회의 의결을 거쳐야 해 수정 가능성이 남아 있다.

서 부총장은 “기획단이 작성된 안은 권고안, 기획안이며 최종 계획이 아니다”라며 “이후 지도부가 판단하고 공관위서 결정할 사안”이라고 말했다.

지난 10월 10일 출범한 기획단은 이날 회의를 끝으로 공식 활동을 종료했다.

기획단은 이번 지방선거 공천의 핵심은 청년이라고 강조했다. 이를 위해 공천 시 나이 구간별 득표율에 가산점 부과, 온라인 공천신청 제도 도입, 인공지능(AI) 홍보플랫폼 등 제도를 마련했다.

나 위원장은 “내년에 가장 관심을 가져야 할 계층이고 정치 주역으로 보는 것이 ‘청년’인데, 가장 사회적 약자”라며 “이재명 정권의 정책은 포퓰리즘이 핵심으로 미래세대의 것을 갉아 먹는 중”이라고 말했다.