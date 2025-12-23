‘상호금융 차세대 정보시스템 사업’ 1110개 농·축협 영업환경 데이터화 데이터 분석 고객관리·마케팅 지원

SK AX(대표 김완종·사진)는 농협의 고객 맞춤형 금융서비스 강화를 돕기 위한 ‘상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사업’에 나섰다고 23일 밝혔다.

이번 프로젝트는 전국 1110개 ‘농·축협’을 대상으로 진행된다. SK AX는 지역·업종별 영업환경을 데이터로 만들어 최적의 고객관리와 마케팅에 활용할 계획이다. 또 업무 시스템에 인공지능(AI)을 적용해 직원 누구나 쉽게 데이터를 사용하도록 지원한다.

SK AX는 향후 2년에 걸쳐 ▷고객의 실시간 관심과 행동 패턴을 포착해 개인화 고객관리를 수행하는 ‘마케팅 플랫폼’ ▷데이터 품질·정확성·속도를 끌어올리는 ‘데이터 플랫폼’ ▷직원 누구나 데이터를 쉽게 탐색·분석·활용할 수 있는 BI(Business Intelligence) 포털을 구현할 방침이다.

‘마케팅 플랫폼’은 고객 행동과 관심 데이터를 분석해 금융서비스를 추천하는 AI 기반 맞춤 제안 기능을 적용하는 것이 골자다. 이로써 농·축협의 ‘먼저 돕는 금융 서비스’ 체계를 지원할 예정이다. 아울러 고객 정보를 한 화면에서 확인할 수 있는 싱글뷰 상담환경을 도입해 상담 정확도를 높일 계획이다.

‘데이터 플랫폼’은 부서나 시스템별로 달랐던 용어를 표준화하고, 데이터 변경 이력과 영향도를 자동 추적하는 메타데이터 관리 체계를 마련하는 것이 핵심이다. 이를 통해 전국 농·축협이 동일한 기준으로 고객 정보를 조회·활용하도록 돕겠단 구상이다.

이어 자연어로 질문하면 AI가 분석을 수행하는 셀프 BI(Business Intelligence) 기능도 지원한다. 기술 숙련도에 상관없이 직원 누구나 쉽게 데이터를 활용할 수 있어, 모든 고객이 양질의 서비스를 제공받을 것으로 기대한다고 SK AX는 설명했다.

아울러 SK AX는 대규모 정보계 시스템 구축 안정성과 속도를 높이기 위해 자체 개발한 AI 기반 개발 자동화 플랫폼 ‘다비스(DAVIS)’를 프로젝트 전반에 적용한다. 이는 요구사항 분석, 데이터 모델 설계, 테스트 자동화 등 반복 업무를 AI가 지원하는 플랫폼이다.

김남식 SK AX 금융사업본부장은 “농·축협의 고유한 구조와 운영 방식을 고려한 AI 기반 AX 모델을 구축해, 농·축협이 데이터·AI 활용에서 확실한 경쟁력을 확보하도록 지원하겠다”고 했다. 차민주 기자