3만6000명 소도시에 박물관·미술관 34개 ‘고생대 국가지질공원’ 영월 전체가 박물관 5억년전 땅 된 바다 지층엔 켜켜이 역사 흔적 ‘중생대’ 쉼표 모양 돌개구멍, MZ 놀이터 구실 미래먹거리 자원 텅스텐 최대 매장지 생산 재개

영월은 인구 3만6000명에 불과한 소도시이지만 미술관 12개, 박물관 22개 등 다양한 관광 자원을 자랑한다.

하지만 이 중에서도 가장 수려한 박물관은 드넓은 영월군 그 자체이다. 고을 전체가 고생대 국가지질공원이다. 영월 지역은 예전엔 바다였다가 5억년 전부터 땅이 됐다 보니 켜켜이 쌓인 지층과 파란만장한 지형이 어우러지면서 다양한 매력을 뽐내게 됐다.

‘자연이 만든 쉼표’ 요선암 포트홀(돌개구멍) 지대, 요즘 한국이 잘 나가서(?) 그런지 배가 좀 나온 영월 한반도 지형, 작은 돌 몇 개가 결국 거대한 석벽의 틈을 조금씩 벌려 세운 선돌, 동강과 서강의 파란만장 물줄기 등 영월이 뿜어내는 자연의 아름다움은 여행자의 발길을 멈춰 서게 한다.

절경 감상하며 영월 옛 이야기 듣는 ‘지질여행’

반도체 등 첨단산업 소재인 영월 상동 텅스텐은 세계 최고의 매장량을 자랑하고, 영월 마차리는 고품질 석탄 지대로 산업 근대화의 동력이 됐다. 영월의 광물은 과거도, 지금도 우리나라를 풍요롭게 하는 밀알이 되고 있는 것이다.

그간 영월 여행에선 MZ(밀레니얼+Z) 감성 넘치는 젊은달와이파크 미술관, 라디오스타 뮤지엄, 한반도 지형, 단종이 억류돼 있던 청령포, 서부시장 올챙이국수와 배추전 등을 통해 ‘힙한’ 매력을 보여줬다. 여기에 이곳의 수억 년 전 모습을 상상하고 증명해 가는 지질 탐방은 영월 여행의 수준을 한 차원 더 높여준다.

그 중심에는 지난 19일 폐교된 옹정분교 자리에 오픈한 영월 지오뮤지엄이 있다. 이 뮤지엄의 민경문 관장 설명을 들으면, 영월의 현존하는 ‘광물’에 주목해 수억 년 전을 반추하고 수백 년 후 대한민국을 내다보는 혜안을 얻게 된다.

영월 지오뮤지엄 관계자는 ‘검은 황금(석탄)’과 ‘푸른 보석(텅스텐)’의 흔적을 안내하면서 “1, 2차 세계대전은 철, 석탄, 텅스텐, 금 등 광물 전쟁이었기에 일제의 국내 광물 수탈이 양곡의 13배나 됐다”면서 “지질·광물은 2025 경주 APEC 정상회의에서도 한국-미국, 한국-호주 자원동맹, 동남아 자원에 대한 한국의 이니셔티브 확보 등이 실행되면서, 실리 외교의 핵심 중 하나였다”고 설명했다.

지질 여행이 과학 공부나 역사 탐방과 같은 딱딱한 내용일 것 같지만, 실제로는 절경을 감상하며 이 지역의 숨겨진 이야기를 한바탕 듣는 즐거운 코스다.

지오뮤지엄에 가면 ▷공룡 멸망의 원인으로 지목된 6600만년 전 운석-지구 충돌설을 입증하는 별똥별 돌 이리듐 ▷우주 먼지 알갱이들 뭉쳐서 지구의 초기 형태를 만들었던 46억살 ‘왕 할아버지 돌’ 콘드라이트 ▷지구 형성 후 처음으로 만들어진 돌 ‘생존왕’ 지르콘 등 다양한 희귀 암석과 생활 속 광물들을 보며 이와 관련된 재미있는 얘기들을 들려준다.

아울러 ▷구리가 물러터져 주석이 힘을 합쳐 청동기 시대를 일궜다는 얘기 ▷주석 단추 군복을 입은 나폴레옹 군이 러시아를 침공했다 혹한에 주석이 부스러지면서 패전했다는 스토리 ▷날 때부터 나침반 기능을 가졌던 자철석 탄생의 비밀 등 흥미로운 얘기가 넘쳐난다.

놀이터 된 중생대 돌개구멍, 한반도 지형 1호

현장 답사로 무릉도원면의 요선암으로 향한다. 이곳은 MZ세대 놀이터이다. 쉼표 모양으로 형성된 돌개바위 구멍에 얼음이 얼면 그 위에 누워 사진을 찍고, 봄~가을엔 그 옆에서 귀여운 표정을 지으며 도시에서 탈출해 진짜 쉼표 찾았다는 인증샷을 챙긴다.

‘돌개구멍(Pot-hole)’은 중생대 쥬라기 화강암의 갈라진 틈새에 자갈이 들어갔다가 거센 물살 때문에 초고속 소용돌이를 거듭한 끝에 만들어졌다. 포트홀은 끄트머리에 물 나갈 길을 살짝 만들어 놓았으니, 영락없는 쉼표 모양이다.

요선암 절벽 꼭대기에 있는 신라 암자터 요선정은 일제가 숙종 어제 시(詩)를 훔쳐 가자 주민들이 돈을 갹출해 되사온 이야기로 유명하다.

영월의 ‘참새방앗간’ 격인 국내 제1호 한반도 지형은 마을 이름을 한반도면으로 바꾸도록 만들었다. 서강과 주천강의 합류부에 발달한 자연형 하천 습지로 상류에서 운반된 토사가 넓은 곡류부에 집중적으로 퇴적돼 지금과 같은 모양이 됐다. 이 일대에는 하식애, 석회동굴, 여울, 물 웅덩이(沼)가 발달해 있어 수달, 돌상어, 층층둥굴레 등 다양한 동·식물이 서식한다.

지질학의 보고인 영월 한반도지형이 경관 면에서도 국민의 사랑을 받자, 무안·나주·예천·옥천이 비슷한 지형을 발굴해 알렸다. 단종이 수양에 의해 감금됐던 영월 청령포 역시 같은 원리로 형성됐다.

조금 더 영월 읍내쪽으로 이동하면 만나는 선돌은 100년 전 심리학자 칼융의 성격유형에 빗대면, F는 “신선이 도술로 날아다니며 놀기 좋게 잘 만들었다”고 할 테고, T는 “틈새가 생기면 뭐든 결국 갈라진다. 자연이 빚어낸 신비”고 얘기할 듯하다.

70m 높이의 고생대 지질 선돌은 석회 하식애의 갈라진 틈새에 들어간 자갈들이 석회암의 빠른 풍화작용 때 거석의 균열을 촉진해 분리 독립한 것이다. 당시 조선의 F들은 이것을 ‘신선암’이라고 불렀다.

영월 스트로마톨라이트는 왕실급 일월삼봉도

단종이 묻힌 영월 장릉 옆에는 해발 400m 산지인데도 ‘물무리’ 습지가 형성돼 눈길을 끈다. 여러 소하천이 석회암 산지를 깎으면서 흘러오다 유속 느린 곳에 퇴적물을 겹겹이 쌓는 바람에 큰 평지를 형성했고, 경사가 없어지자 미처 빠져나가지 못한 물들이 이곳에 머물러 습지를 형성한 것이다.

미로처럼 습지식물 사이로 데크길이 잘 조성돼 ‘나 잡아 봐라’ 식의 애정 행각도 가끔 보인다. 장릉 안에는 커다란 자연 연못이 형성돼, 조형물로 다시 태어난 단종 부부가 모네의 수련 같은 풍경을 매년 감상한다.

북면 문곡리 강가엔 일월삼봉도를 연상케 하는 동그란 바위 봉우리 3개가 나온다. 바로 스트로마톨라이트 지형이다. 5억년 전 영월이 바다였음을 보여주는 증거이다.

공룡도 없고 나무도 없던 시대, 땅을 드러냈다 잠겼다 하는 얕은 바닷속에 ‘시아노박테리아’라고 부르는 미세 녹색세균들이 햇빛을 보려고 위로 꼬물꼬물 올라왔는데, 그때 물속에 떠다니던 모래알이나 흙이 끈적한 몸에 달라붙어 흙으로 굳어지고, 이와 비슷한 ‘세균+흙’의 합체가 반복되었다가 결국 물이 사라진 뒤 돌로 굳은 것이 스트로마톨라이트이다.

죽은 생명체를 대량 함유한 이 흙은 가뭄 때 보이는 건열(땅 갈라짐)구조를 갖는데, 끈적한 세균 성분 때문에 쩍쩍 갈라지지 않고 완만한 엠보싱의 연속된 형태로 돌이 되어 버린다.

그냥 봐도 절경이다. 삼봉이라 일월오봉도 앞 임금의 자태까지는 못 미쳐도, 왕실의 일원 혹은 신권의 우두머리 삼봉 정도전 레벨에는 오른 듯, 뿌듯한 표정으로 인증샷을 찍을 수 있겠다.

영월의 파란만장한 지질은 한국의 근대화와 우리의 미래 등과도 연관이 있다.

영월 탄전 제1 탄광이었던 마차리는 경제개발 초기 최고의 산업 에너지를 제공했다. ‘약속의 땅’으로 몰려드는 사람들을 수용하기 위해 위험천만한 증축을 했던 흔적, 즉 강 쪽에 축대 몇 개를 더 세워 증축한 방을 지탱하도록 하는 ‘까치발 건물’이 지금도 남아있다.

지금은 벽화가 아름다운 문화예술 마을로 거듭났다. 요즘엔 석탄 다음으로 석회석·백운석의 새로운 보고로서 주목받는 상황이다.

다시 빛나는 ‘푸른 보석’ 텅스텐 최대 매장지

영월의 동쪽 끝 정선 강원랜드 바로 옆 상동에는 대한민국 경제 태동기의 밀알이자 미래의 먹거리, 텅스텐 세계 최대급 매장지가 있다. 1960년대엔 우리나라 전체 수출액의 절반 이상을 차지할 정도였다.

‘21세기 푸른 보석’으로 급부상한 텅스텐은 최근 반도체, 이차전지, 의료기기, 우주산업 등 광범위한 분야의 핵심 소재로 쓰이면서 희토류와 함께 유망 미래 광물로 주목받고 있다.

알몬티대한중석은 중국의 공세 속에 주춤했던 암중모색을 마치고, 지난 16일 강원도 영월 꼴두바위 뒷산에서 ‘한국산 텅스텐’ 채굴을 시작했다고 발표했다. 품질 자체도 세계 최고 수준인 데다 국내 가공 처리 능력도 우수해 글로벌 첨단 산업계의 주문이 영월로 중심 이동할 것으로 기대된다.

관동별곡을 쓴 송강 정철은 텅스텐 광산 입구 꼴두바위를 보면서 “저 바위는 수만 명을 끌어모을 것”이라고 했는데, 그의 예언이 맞아떨어질 것임은 분명해 보인다. 영월 여행은 국부 창출을 기약하는 보석 위를 걷는 즐거움도 줘 뿌듯함까지 더해준다.

함영훈 기자