차세대 기술혁신 로드맵 2030 화학산업 혁신 얼라이언스 출범 M.AX 기반 설계·민관 R&D 혁신 내년 1분기 대형 R&D 사업 추진

정부가 중국의 물량 공세와 글로벌 경기 둔화로 위기에 직면한 국내 화학산업을 범용 중심 구조에서 ‘스페셜티(고부가가치 소재)’ 산업으로 완전히 바꾸기 위해 민관 ‘원팀’ 체제를 가동한다. 이를 통해 세계 5위 수준인 한국 화학산업을 2030년까지 4위로 끌어올린다는 구상이다.

산업통상부는 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 지자체, 산학연 관계자 150여 명이 참석한 가운데 ‘화학산업 혁신 얼라이언스’ 출범식을 열고 ‘K-화학 차세대 기술혁신 로드맵 2030’을 발표했다. <12월 12일자 본지 1·3면 단독보도 참조>

그동안 국내 석유화학 산업은 에틸렌·프로필렌 등 범용 제품을 대규모 생산하는 구조로 성장해왔다. 중국에 대부분의 제품을 수출하며 이익을 냈으나 중국이 최근 몇 년간 자급률을 급속도로 끌어올리면서 국내 업계는 구조적 위기에 직면했다. 단순한 업황 부진을 넘어 산업 체질 자체를 바꿔야 한다는 공감대가 확산된 배경이다.

이번 얼라이언스는 개별 기업의 사업재편을 넘어 산업 구조를 고부가 스페셜티 중심으로 전환하는 것이 시급하다는 인식에서 추진됐다.

반도체, 미래차 등 미래 산업과 화학기업을 초기부터 연계해 핵심 소재의 수요자와 공급자를 매칭시켜 기술 개발과 상용화까지 연결하는 것이 핵심이다.

산업부 관계자는 “소재별로 분절화된 연구개발(R&D)이 아닌 화학산업의 밸류체인(원료-소재-응용-수요)을 반도체, 미래차 등 수요산업과 연계해 원팀 체계로 지원한다는 점에서 의의가 있다”고 설명했다.

정부는 사업재편에 참여하는 기업을 연구개발(R&D) 지원에서 최우선으로 고려할 방침이다.

‘K-화학 차세대 기술혁신 로드맵 2030’에는 현재 글로벌 고부가 화학산업에서 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 5위인 한국을 2030년까지 4위로 끌어올리기 위한 실행 전략이 담겼다.

이를 위해 ▷고부가 전환 ▷친환경 전환 ▷글로벌 환경규제 대응 강화 등 3대 전략 축을 중심으로 R&D와 인프라를 고도화해 핵심 소재 및 공정 기술을 확보할 계획이다. 특히 소재 설계부터 제조 공정 전반에 인공지능(AI)을 적용하는 M.AX(제조업 AI 전환) 확산을 통해 기술 개발과 기반 구축을 지원한다.

산업부에 따르면 이번 로드맵 수립을 위해 국내 전문가 80여명이 6개월간 참여해 석유화학기업 연구책임자들의 검토를 거쳐 총 217개의 실효성 있는 요소기술을 마련했다.

이 기술들은 시장성 및 기술 확보 수준에 따라 4가지 유형으로 분류돼 맞춤형으로 지원된다. 시장이 크고 기술 수준이 높은 기술은 상용화 R&D를 지원하고, 시장은 크나 기술 고도화가 필요한 경우에는 도전형 R&D를 지원한다.

시장은 작지만 성장 잠재력이 클 경우에는 신기술 선점형 R&D·특허 분석을 지원하고, 기술이 성숙한 분야는 스케일업·공정 효율화 등 인프라 지원에 나선다.

정부는 이러한 로드맵을 바탕으로 내년 1분기 중 대형 R&D 사업을 본격 추진할 계획이다. 박동일 산업부 산업정책실장은 “석유화학 기업들이 지난 19일 사업재편안을 제출했고, 22일 산업부 장관 주재 간담회에서 사업재편 이행을 위한 전력투구에 뜻을 모았다”며 “로드맵이 위기에 처한 화학산업이 고부가가치 산업으로 대전환하는 도약의 계기가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “산업부는 화학산업 생태계 전반의 경쟁력 강화를 위한 R&D와 정책적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 배문숙 기자