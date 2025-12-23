사고경중 따져 무보직·성과급 감액 작업중지·안전조치 요구권 보장

한국서부발전이 ‘재해 단절’을 위한 안전비상경영체제를 선언하고 현장 근로자 중심으로 조직을 개편했다.

23일 서부발전에 따르면 이정복 사장을 비롯한 경영진과 신규 사업소장(발전소장) 등 70여 명은 전날 충남 태안 서부발전 본사에서 열린 ‘안전비상경영 선포 및 워크숍’에 참석해 안전을 근로자의 생존을 좌우하는 핵심 경영 가치로 규정하고 안전비상경영 체제 돌입을 선포했다.

서부발전은 이 자리에서 각 사업소장을 안전보건관리 총괄책임자로 선임하고, 이들과 비상경영 실천을 담은 경영계약을 체결했다. 계약의 핵심은 안전사고 발생 시 안전보건관리 책임자에게 전례 없는 수준의 인사 책임을 묻겠다는 것이다. 단순한 문책성 보직 이동을 넘어 사고 예방 실패의 원인과 과실 정도에 따라 무보직 조치와 이와 연동한 직무급 미지급, 성과급 감액까지 연계한다. 안전 성과를 경영평가와 인사평가에 직접 반영해 사업소의 책임성과 실행력을 동시에 강화하겠다는 취지다. 또 안전경영 담당 조직을 기존 ‘처’에서 ‘단(안전경영단)’으로 격상해 안전 컨트롤타워 기능을 강화하고, 중대재해 예방을 전담할 ‘중대재해근절부’를 신설한다. 신재생운영센터에는 안전보건팀을 새로 설치해 신재생 설비 운영 과정에서 드러난 안전 사각지대를 해소할 계획이다.

서부발전은 안전을 비용이 아닌 투자로 인식 전환해 2028년까지 향후 3년간 1조2527억원의 안전 예산을 투입한다. 배문숙 기자