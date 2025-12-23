서울시교육감 초중고 AI 교육 종합계획 발표 AI 기초 진단검사 초5·중2·고1 대상 실시 AI 서·논술형 채점 도입·활용 가이드라인 배포 AI 역량 교육 주간 운영·팩트체크 교육 진행

[헤럴드경제=김용재 기자] 정근식 서울시교육감은 “학생의 사고 과정을 평가하기 위해 서·논술형 평가를 확대하고 인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템을 시범운영 하겠다”라고 밝혔다.

정 교육감은 23일 오전 서울시교육청에서 ‘초중고 AI 교육 종합계획’을 발표하고 이같이 말했다. 이날 서울시교육청이 발표한 종합계획은 ▷격차 없는 AI 책임교육 ▷AI 기반 수업과 평가 혁신 ▷AI시대 인재 양성 ▷교사 AI 전문성 강화 ▷AI 지원 체제·AI 환경 구축을 골자로 한다.

우선 AI 기초소양 교육을 강화한다. 서울시교육청은 AI·디지털 리터러시 진단검사를 매년 1학기 말 초등학교 5학년, 중학교 2학년, 고등학교 1학년을 대상으로 시행한다. 교육청은 이를 토대로 학생들에게 맞춤형 교육을 제공하겠다는 것이 목표다.

또 내년 3월 초를 ‘AI 디지털 역량 교육 주간’으로 지정해 운영하고 AI 윤리·디지털 시민성 교육도 강화한다. 정 교육감은 “인공지능이 생성한 허위 정보를 판단하고 거를 수 있도록 팩트체크 교육을 운영할 예정”이라면서 “학생들이 기술 뒤에 숨겨진 위험을 인지하고 윤리적으로 제어할 수 있도록 돕겠다”라고 강조했다.

AI를 활용해 수업과 평가 혁신에도 나선다. 서울교육청은 AI 맞춤형 교수학습 플랫폼(SEN스쿨)을 통해 수업 내용을 바꾼다. SEN스쿨은 AI·에듀테크 콘텐츠와 함께 교사들이 자체 제작한 AI 교육자료를 공유하는 공간이다.

서·논술형 평가 확대도 진행한다. 학생들에게는 맞춤형 피드백을 제공하기 위해 AI 서·논술형 평가지원시스템(채움아이)을 시범 운영할 계획이다. 해당 시스템은 2027년에 모든 학교가 사용하도록 할 예정이다.

교실 수업 현장에서 AI를 안전하게 사용하도록 ‘AI 활용 가이드라인’도 배포한다. 이 내용에는 학교별·학년별·교과별·대상별 AI 활용 방안과 유의점이 담긴다.

교육청은 대학과 연계해 AI 교육센터에서 AI 심화 프로그램을 운영할 예정이다. 정 교육감은 “서울대·연세대 등과 협업해 AI 교육센터에서 개발한 프로그램을 AI 중점학교와 과학고·직업계고 등에 적용해 AI 인재로 성장할 사다리를 만들겠다”라고 설명했다.

이외에도 교육청은 AI·에듀테크 선도교사를 현재 800명에서 1300명으로 확대한다. 교육청은 모든 교원에게 AI 교육을 받을 수 있도록 300여개의 AI 연수를 제공한다는 방침이다.

정 교육감은 “이번 AI 교육 종합계획은 인공지능을 잘 쓰는 교육을 넘어 학생이 스스로 AI와 공존할 수 있도록 돕는 데 초점을 뒀다”라며 “서울의 모든 학생이 미래역량을 키워서 AI시대의 주인으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 했다.