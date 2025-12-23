산업부, 12월 품목별 수출 동향·리스크 점검 반도체 제외한 나머지 품목 전년보다 감소

[헤럴드경제=배문숙 기자]올해 수출 누적액이 22일 기준으로 역대 최대 실적인 지난해 6836억 달러를 넘어섰다. 이로써 올해 수출액은 사상 첫 7000억 달러 돌파를 눈 앞에 두고 있다.

강감찬 산업통상부 무역투자실장은 23일 주재한 ‘수출동향 점검회의’에서 “우리 수출이 6월부터 6개월 연속 수출 플러스를 기록한 가운데 이달 22일 누적 수출이 기존 연간 역대 최대 실적(2024년 6836억달러)을 넘어섰다”며 이같이 밝혔다.

이어 “이는 미 관세 조치 등 녹록지 않은 수출 여건 속에서도 우리 기업들이 제품 경쟁력 향상과 시장 다변화 노력을 지속한 결과”라고 평가했다.

올해 1∼11월 우리 수출액은 작년 동기보다 2.9% 늘어난 6401억달러로 같은 기간 최대치를 기록했다. 주요 수출 품목 15개 중 반도체, 자동차, 선박, 바이오헬스, 컴퓨터 등 5개 품목이 전체 수출을 견인했다.

고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리 제품의 글로벌 수요가 탄탄하고, 메모리 가격 상승세가 이어지면서 올해 반도체 월간 수출액은 4차례 역대 최대치를 새로 썼다.

자동차는 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 영향과 현지 생산 확대 등으로 최대 시장인 미국 수출이 감소했지만 유럽, 독립국가연합(CIS) 등의 수출이 증가함에 따라 일찌감치 연간 최대 실적을 예약했다.

그러나 사상 최대 수출 실적은 반도체 호황에 따른 ‘착시 효과’란 우려의 목소리가 나온다. 반도체를 제외한 나머지 품목 수출액은 전년보다 줄었다. 올해 11월까지 누적 기준으로 반도체를 뺀 나머지 수출액은 4876억 달러로 지난해 같은 기간보다 1.5% 줄었다.

올해 평균 원달러 환율(1421원)이 외환위기 직후였던 1998년(1394.97원) 수준을 웃돌면서 우리 제품의 가격 경쟁력이 수출에는 긍정적인 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.

강 실장은 “내년에도 수출 상승 모멘텀이 이어질 수 있도록 정부는 수출 시장·품목 다변화, 무역 지원 체계 강화 등을 총력 지원하는 한편, 현장과 긴밀히 소통해 기업들의 애로사항도 적기에 해소하겠다”고 강조헸다.