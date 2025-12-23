15MW급 26기, 연간 1052GWh 전력 생산 “글로벌 에너지 전환 리더로 도약”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 전라남도 신안군 우이도 해역에 조성되는 대규모 해상풍력 단지 건설에 참여하며 ‘에너지 대전환’에 속도를 내고 있다.

현대건설은 지난 22일 한화오션이 추진하는 신안우이 해상풍력 발전사업에 시공 파트너사로 참여하기로 결정, 계약을 완료했다고 23일 밝혔다. 신안우이 해상풍력 발전사업은 신안군 우이도 남동측 해상 일대에 15메가와트(MW)급 해상풍력발전기 총 26기를 설치하는 프로젝트다. 총 공사비는 2조6400억원으로 이 가운데 현대건설 계약금액은 6684억원이다.

현대건설은 이번 프로젝트에서 터빈 공급 및 설치를 제외한 ▷하부 기초구조물 제작·설치 ▷총연장 32.5km의 해저 케이블 포설 ▷해상 변전소 및 육상 모니터링 하우스 건설 등 전 공정을 한화오션과 공동으로 수행한다. 공사 기간은 약 3년으로 오는 2029년 가동을 목표로 하고 있다.

신안우이 해상풍력은 연간 1052기가와트시(GWh)의 전력을 생산할 수 있다. 이는 4인 가구(월평균 약 300kWh 사용 가정) 기준 약 29만2500가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량이다.

현대건설은 2015년 국내 최초의 해상풍력 실증단지인 서남해 해상풍력 실증단지를 수주하며 해상풍력 건설에 뛰어들었다. 지난 15일 준공식을 가진 국내 최대 규모의 제주 한림 해상풍력까지 성공적으로 가동하며 이 분야 압도적 실적과 기술력을 인정받고 있다. 2023년부터는 유럽 최대 에너지 기업인 알더블유이(RWE)와 전략적 업무협약을 체결하고 글로벌 신재생에너지 시장 진출을 위한 채비에 나서고 있다.

현대건설 관계자는 “신안우이 해상풍력은 세계 최고 수준의 선박 설계·건조 능력과 다수의 해양 플랜트 경험을 보유한 한화오션과 국내 최대 해상풍력 시공 실적 및 최고 기술력을 보유한 현대건설이 함께 추진하는 첫 번째 프로젝트”라며 “한 건의 안전사고 없이 성공적으로 적기에 완료해 대한민국 재생에너지 시장에 새로운 이정표를 쓰겠다”라고 각오를 밝혔다.

현대건설은 제주 한림 해상풍력 사업개발에 직접 참여하며 디벨로퍼로서의 역량 또한 강화하고 있다. 경남 통영 욕지 좌사리(360MW), 전남 영광 각이(400MW), 전남 고흥 탕건여(160MW) 등 3개의 발전 사업권을 추가로 확보하고 사업을 추진 중인 현대건설은 향후 2기가와트(GW)까지 관련 사업을 확대할 예정이다.

아울러 현대자동차그룹이 진행 중인 친환경 수소 밸류체인과의 연계를 위한 기술력 확보에 나서는 한편, 원자력 등 차세대 에너지 전반에 대한 시장 진출에도 속도를 내고 있어 글로벌 에너지 선도기업으로의 위상을 공고히 한다는 계획이다.