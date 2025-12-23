‘쿠쿠 미니케어 건조기’ 초소형 설계에 99.99% 살균 케어 ‘쿠쿠 인스퓨어 실링팬’ 천장서 17cm만 내려오는 초슬림

[헤럴드경제=강문규 기자] 청정가전 전문기업 쿠쿠가 쾌적한 집안 관리를 돕는 가전으로 건조기와 함께 자사 첫 실링팬을 출시한다고 23일 밝혔다.

쿠쿠는 가정용 의류 관리와 환기 영역을 아우르는 ‘쿠쿠 미니케어 건조기’와 ‘쿠쿠 인스퓨어 실링팬’을 선보였다. 두 제품은 초소형·초슬림 설계를 적용해 공간 효율을 높인 것이 특징이다. 쿠쿠는 이미 독일 블룸베르크사의 건조기를 판매한 바 있으나 자사 이름으로 제품을 선보인 것은 처음이다.

‘쿠쿠 미니케어 건조기’는 3kg 용량의 콤팩트한 사이즈다. 배기호스 설치가 필요 없는 구조로 설계돼 설치 공간의 제약을 줄였다. 다용도실은 물론 베란다와 거실 등 다양한 공간에 어우러지며, 심플하고 세련된 외관으로 인테리어와의 조화도 고려했다. 전면부에는 직관적인 LCD 디스플레이와 퀵 다이얼을 적용해 손쉽게 건조 코스를 설정할 수 있다.

55도의 섬세한 고온 열풍을 통해 옷감 깊숙이 2차 살균을 진행해 99.99% 안심 살균 케어를 제공하며, 수건이나 아기 옷 등 위생 관리가 중요한 의류를 보다 안심하고 관리할 수 있다. 또 내부 고감도 온도 센서가 의류의 건조 상태를 감지해 가장 완벽하게 마른 순간 자동으로 작동을 멈추는 스마트 건조 기능을 적용해, 과건조로 인한 옷감 손상을 줄이고 대형 건조기 수준의 섬세한 케어를 구현했다.

표준·아기옷·속옷 등 총 8가지 맞춤 케어 코스를 지원하며, 양방향 회전을 통해 옷이 뭉치지 않도록 풀어줘 먼지는 효과적으로 제거하고 구김은 최소화한다. 여기에 스테인리스 드럼과 30초 워셔블 필터를 적용해 세균과 냄새 걱정을 줄이고 위생 관리 편의성을 높였다. 더불어 47dB의 저소음 설계로 늦은 밤이나 육아 공간에서도 부담 없이 사용할 수 있으며, 과열 방지 센서와 스마트 온도 감지, 모터 과열 방지 기능을 포함한 ‘3 in 1 세이프가드’와 도어 열림 시 자동 작동 중지 기능을 탑재해 안전성을 고려했다.

‘쿠쿠 인스퓨어 실링팬’은 천장에서 단 17cm만 내려오는 초슬림 디자인으로 실내 공기의 쾌적함은 물론 인테리어 조화까지 극대화한 제품이다. 양방향 회전 모드를 지원해 사계절 내내 실내 공기를 효율적으로 순환시킨다. 여름에는 시원한 바람을 아래로 전달하고, 겨울에는 따뜻한 공기를 위로 끌어올려 냉난방 효율을 높인다. 특히 미세먼지, 폭우, 한파 등으로 환기가 어려운 환경에서도 실내 공기 순환을 도와 쾌적한 생활 환경을 유지할 수 있다.

20dB의 초저소음 고성능 BLDC 모터를 적용해 취침 중에도 소음 걱정 없이 사용할 수 있으며, 6단계 풍속 조절과 3가지 컬러 선택이 가능한 LED 조명 기능으로 상황에 맞는 맞춤 연출이 가능하다. 42인치와 52인치 두 가지 모델로 출시되며, 화이트와 화이트 우드 컬러를 선택할 수 있다. 무상 설치 서비스와 최대 5년 무상 보증 사후 케어를 제공해 설치부터 유지 관리까지 부담을 줄였다. 사계절 공기 순환을 통해 냉난방 효율을 높인 점도 장점이다.

쿠쿠는 최근 유통 채널의 요청에 따라 소가구 타깃이나 특별한 니즈를 가진 고객들을 대상으로 한 ‘니치 시장’을 공략하는 신제품군도 연이어 선보이고 있다. 작지만 성능은 뛰어난 가전을 찾는 고객들의 수요에 따라 쿠쿠 미식컬렉션 김치냉장고, 4도어 냉장고, 냉동고, 세탁기를 선보인 바 있으며 건조기와 실링팬 역시 같은 맥락으로 출시한 제품이다.

쿠쿠 관계자는 “이번 신제품은 쿠쿠가 생활가전 전반으로 영역을 확장하며, 소비자의 일상 속 쾌적함을 보다 입체적으로 고민한 결과”라며 “앞으로도 위생과 편의, 에너지 효율을 아우르는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.