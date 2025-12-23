‘2대 주주’ KAI, 소프트웨어 협력 강화 중

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 전략적 투자사로 참여한 드론·위성 공간 분석 인공지능(AI) 기업 메이사가 약 97억원 규모의 프리-IPO(상장 전 지분 투자) 유치에 성공했다고 23일 밝혔다.

메이사는 이번 투자로 누적 투자 유치 금액이 약 350억원에 달하며, 이를 바탕으로 사업 고도화에 속도를 내 2026년 하반기 상장을 목표로 하고 있다. KAI는 현재 메이사의 2대 주주로, 누적 약 80억원을 투자하며 국방 소프트 웨어 및 우주 사업 전반에 걸쳐 기술 협력을 확대하고 있다.

메이사는 KAI의 차세대 중형위성 및 초소형 위성 사업에서 생성되는 대규모 영상 데이터를 실시간으로 수집·분석해 즉시 활용 가능한 정보로 전환하는 ‘위성 관제 및 전처리 솔루션’ 개발을 추진할 예정이다. 이를 통해 위성 데이터의 처리·유통·활용 전반을 아우르는 기술 인프라를 구축하고, 위성 영상 활용 솔루션 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

KAI는 비행 시뮬레이터 하드웨어에 메이사의 ‘3D 맵 자동 생성 솔루션’을 결합해 실사 수준의 가상 훈련 환경을 구현하는 시뮬레이터 디지털 트윈(DT) 솔루션 내재화를 추진한다. 전투기 사고 조사 소프트웨어 개발 및 납품 등 국방 소프트웨어 분야 전반에 걸친 기술 고도화도 확대할 예정이다.

KAI는 메이사를 포함한 유망 기술 기업들과의 전략적 협력으로 ‘K-AI 패밀리’ 생태계를 확장하며 미래 우주 및 국방 분야의 핵심 기술 경쟁력을 확보하고 있다.

최종원 KAI 전략본부장은 “KAI의 강력한 하드웨어 플랫폼에 메이사를 비롯한 K-AI 패밀리의 혁신적인 AI 소프트웨어 역량 결합은 차별화된 경쟁력을 확보하는 동력”이라며 “앞으로도 유기적 협업으로 차세대 공중전투체계와 우주 사업 확대 등 미래 국방 플랫폼 완성을 가속화하겠다”고 말했다.

김동영 메이사 대표는 “글로벌 위성 하드웨어 및 영상 서비스 시장의 고성장이 전망되는 만큼, KAI와의 긴밀한 협력은 정부 및 군 사업 실적을 확보하는 핵심 성장축이 될 것”이라며 “확보된 기술력을 바탕으로 향후 개화될 민간 우주 시장에서도 유리한 고지를 점하겠다”고 했다.