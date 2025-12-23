한화에 “좋은 회사”…‘마스가’ 힘실어

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 차세대 함정 건조 계획과 함께 한국 기업 한화를 직접 언급하며 협력 의지를 공식화했다. 이에 따라 한미 정상회담을 통해 합의된 한국의 대미 조선업 투자 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’가 내년부터 본격 추진될지 주목된다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고 별장에서 기자회견을 열고 “미 해군이 새로운 급의 프리깃함(호위함) 건조 계획을 발표했으며, 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 해당 기업이 “한화라는 좋은 회사”라며, 한화가 필라델피아 해군 조선소에 50억달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다고 말했다.

트럼프 대통령이 언급한 조선소는 한화가 2023년 인수한 필리 조선소를 가리킨 것으로 보인다. 그는 “그곳은 과거 위대한 조선소였지만 오래전 문을 닫았고, 지금은 다시 문을 열어 미 해군과 민간 기업을 위해 일하고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 새로 도입될 프리깃함을 시작으로 함정 건조 규모를 단계적으로 확대하겠다는 구상도 밝혔다. 그는 “우선 두 척을 건조하고, 매우 빠르게 8척을 추가해 총 10척을 확보한 뒤 궁극적으로는 20~25척까지 늘릴 것”이라고 말했다. 이 프리깃함들은 트럼프 대통령이 직접 명명한 신규 함대 구상인 ‘황금함대(Golden Fleet)’의 일부로 편성된다.

이날 트럼프 대통령은 극초음속 미사일을 포함한 강력한 장거리 미사일을 탑재한 대형 구축함과, 이보다 더 많은 수의 소형 수상전투함으로 구성된 황금 함대 구상을 공식 발표했다. 그는 과거 미 해군의 고속 전함이었던 아이오와급과 비교하며 “100배는 더 강력할 것” “이런 전함은 전례가 없다”고 주장했다.

현재 미 해군의 주력함은 배수량 약 9500톤의 알레이버크급 구축함이지만, 트럼프 대통령은 이들 함정으로는 향후 해군력 경쟁에서 충분하지 않다고 판단하고 있다. 이에 따라 차세대 구축함은 배수량을 3만톤까지 확대하고, 전자기 레일건과 지향성 에너지 레이저 같은 미래형 무기를 탑재할 수 있도록 설계될 예정이다. 트럼프 대통령은 “세계에서 가장 정교한 레이저와 핵무기, 현재 개발 중인 순항 미사일도 발사할 수 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령이 직접 관여한 것으로 알려진 황금함대 구상은 인도·태평양 지역에서 급속히 확장 중인 중국 해군력을 견제하기 위한 전략의 일환이다. 그는 “우리가 건조할 군함은 세계 역사상 최대 규모가 될 것이며, 미국의 군사적 우위를 유지하고 조선 산업을 부흥시키며 전 세계의 적들에게 공포를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

미 당국자는 월스트리트저널(WSJ)에 “해군은 2030년 첫 선체 인수를 목표로 경쟁입찰 절차를 시작할 예정”이라고 전했다. 트럼프 대통령이 최근 서명한 국방수권법(NDAA)에는 신형 군함 건조를 위한 예산 260억 달러가 반영돼 있다.

트럼프 대통령은 군함 건조가 미국 내 조선소에서 이뤄질 것이라며, 생산 속도를 높이기 위해 기업과 동맹국 정부와 협력해 조선소 현대화를 추진하겠다고 밝혔다. 그는 “군함은 10~15년 뒤가 아니라 지금 당장 필요하다”고 강조했다.

특히 한화의 필라델피아 조선소 인수를 거론하며, 한국 기업과의 협력이 미국 조선업 재건의 핵심 축이 될 것임을 분명히 했다. 이에 따라 한미 간 조선·방산 협력을 축으로 한 ‘마스가 프로젝트’가 트럼프 2기 행정부에서 실질적인 성과를 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.