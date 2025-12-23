WSJ 보도…“주력 구축함, 배수량 3만톤으로”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 해군이 기존 주력 군함을 업그레이드한 차세대 함정으로 구성된 새로운 함대를 출범시킨다. 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 복수의 당국자를 인용해 이 같은 내용을 보도했다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 오후 피트 헤그세스 국방부 장관과 존 펠란 해군 장관과 함께 이른바 ‘황금 함대(Golden Fleet)’ 구상을 공식 발표할 예정이다.

새 함대는 극초음속 미사일을 포함한 장거리 정밀 타격 능력을 갖춘 대형 군함(구축함) 여러 척과, 이보다 더 많은 수의 소형 호위함(소형 수상전투함)으로 구성된다.

현재 미 해군의 주력함은 알레이버크급 구축함(배수량 약 9500톤)이다. 그러나 이들 함정으로는 경쟁력이 떨어진다는 게 트럼프 대통령의 판단이라고 WSJ은 전했다.

이에 따라 차세대 구축함은 규모를 3만톤으로 키우고, 전자기 레일건과 지향성 에너지 레이저 같은 미래형 무기를 탑재할 수 있도록 설계될 예정인 것으로 알려졌다.

해군은 2030년 첫 선체를 인수하는 것을 목표로 공급업체 선정을 위한 경쟁입찰을 시작할 예정이라고 한 당국자는 전했다.

함대에 소속될 호위함들은 해안경비대가 발주한 레전드급을 기반으로 한다. 호위함 건조는 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스(HII)가 맡았다.

이 회사는 건조 능력을 끌어올리기 위해 해외 조선사들과 파트너십을 구축했으며, 해군도 미국 내 신규 조선소를 개설하고 기존 조선소를 현대화할 계획이라고 WSJ이 보도한 바 있다.

트럼프 대통령이 직접 관여한 이번 함대 구상은 날로 커지는 중국의 해군력을 견제하기 위한 것이다. 미국의 차세대 방공 시스템인 ‘골든 돔’처럼 황금을 좋아하는 트럼프 대통령의 성향을 반영해 명명됐다고 한다.

다만 이번에 발표될 황금 함대가 제2차 세계대전 이후 노후화된 기존 함대를 대체하기 위해 외형과 규모에만 치중한 나머지 비용 대비 성능이 떨어질 수 있다는 우려도 제기된다.

마크 몽고메리 전 해군 소장은 WSJ에 “새 호위함은 수직발사체계(VLS)나 이지스 방어 시스템을 갖추지 못해 전술적 활용도가 사실상 전무하다”고 지적했다.

그는 또 황금 함대의 전함 건조 비용이 척당 50억 달러에 이를 것으로 추산하며, 이번 구상이 ‘전함은 보기 좋게 커야 한다’는 대통령의 비주얼 중시 기조에 맞춰진 결과라고 비판했다.