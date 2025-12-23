2023년 5월 개관 수준 높은 정원 공간 선봬... 가드닝 프로그램 운영 등도 좋은 점수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 ‘2025 서울특별시 조경상·정원도시상‘에서 조경상 부문 최우수상을 수상했다.

‘서울특별시 조경상’은 조경 분야의 발전과 도시경관 개선에 기여한 전문가·기관 등을 선정해 수여하는 상이다.

평가는 서류·현장심사와 시민투표를 거치며 도시경관 개선 효과, 주변과의 조화, 디자인 수준, 이용 편의성 등을 종합적으로 고려한다.

구는 이번 평가에서 ‘초안산가드닝센터’로 조경상 부문 최우수상을 받았다. 2023년 5월에 개관한 센터는 주민 휴식 공간, 오픈 테라스 등과 함께 수준 높은 정원 공간을 선보이고 있다.

구 관계자는 “조경뿐만 아니라 가드닝 프로그램 운영, 지역 내 정원사 양성, 작품 전시 등을 꾸준히 추진해 온 점도 평가에서 좋은 점수를 받았다”고 전했다.

오언석 도봉구청장은 “앞으로도 조경과 정원이 생활 속에 스며드는 품격 있는 도시를 만들기 위해 다양한 공원·녹지 정책을 펼쳐나가겠다”고 말했다.