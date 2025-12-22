[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 세천늪근린공원에 의사자 고 박건하 군(사고 당시 13세)을 기리기 위한 추모비를 건립했다고 22일 밝혔다.

군은 이날 세천늪근린공원에 박 군을 기리는 추모비를 세웠으며 추모비에는 박 군의 이름과 함께 박 군의 용기와 희생을 기리는 문구가 새겨졌다.

앞서 지난 1월 13일 달성군 다사읍 서재리 저수지에서 박 군을 포함해 중학생 11명이 놀던 중 얼음이 깨졌고 5명이 수심 약 3m의 물에 빠졌다.

당시 13세였던 박 군은 친구들을 구하기 위해 물에 뛰어들었다가 숨을 거뒀다. 보건복지부는 지난 5월 박 군을 의사자로 공식 지정했다.

달성군은 달성군의회가 제정한 ‘의로운 군민 예우 및 지원에 관한 조례’에 따라 박 군을 의로운 군민 1호로 선정했고 조례에 따라 이날 박 군의 유족에게 증서와 위로금 1000만원을 전달했다.

제막식에서 유가족은 “비록 짧은 생을 살다 갔지만 추모비에 새겨진 아이의 이름이 오래도록 기억돼 아이의 마음과 뜻이 많은 사람들에게 전해지길 바란다“고 전했다.

최재훈 달성군수는 “박건하 군을 기억하는 이 공간이 한 학생의 이름과 삶을 오래도록 간직하는 장소가 되길 바란다”며 “이번 추모비 건립과 의로운 군민 선정이 생명의 소중함을 되새기고 서로를 존중하는 공동체의 마음이 이어지는 계기가 될 것”이라고 말했다.