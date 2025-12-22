22일 이사회 통해 허제홍 이사희 의장 대표이사 선임 “내년부터 기술혁신 통해 고객사 다변화·출하량 증대 실현” 최수안 대표이사, 경영 일선서 물러나

[헤럴드경제=서재근 기자] 이차전지 양극재 전문기업 엘앤에프가 이사회를 통해 허제홍 이사회 의장을 신임 대표이사로 선임했다고 22일 밝혔다.

허제홍 대표이사는 이사회에서 “지난 2년간 캐즘(일시적 수요정체)을 돌파했고, 2026년부터는 기술혁신과 역동적인 영업을 통해 고객사 다변화 및 본격적인 출하량 증대를 우선적으로 실현하겠다”며 “한국 최초로 리튬인산철(LFP) 신사업을 성공적으로 추진하며 시장 선점 우위를 확보하겠다”고 말했다.

허제홍 대표이사는 연세대학교 화학공학 학사, 미국 USC(University of Southern California) 화학공학 석사 학위를 취득한 뒤 LG필립스LCD(현 LG디스플레이)에서 커리어를 시작했다.

지난 2018년부터 2021년까지 3년간 엘앤에프 대표이사를 역임했으며, 2021년부터는 이사회 의장으로 큰 틀에서 회사의 중장기 성장 전략 수립, 국내 완성차 업체 및 해외 고객사와의 전략적 관계 확대, 해외투자 등 회사의 미래 성장기반 구축과 경쟁력을 높이는 역할을 수행했다.

엘앤에프 관계자는 “지난 2년간 이차전지 산업의 캐즘을 돌파한 만큼, 내년부터는 기술력과 마케팅 경쟁력에 따라 산업 내 성장의 차별화가 본격적으로 확대되는 중요한 원년이 될 것”이라며 “이러한 시점에 허제홍 대표이사 책임 경영 체제로 전환되면서 강한 오너십을 바탕으로 전략 실행의 속도와 완성도를 높이며, 지속적인 경쟁 우위를 확보해 나갈 리더십을 확립했다”고 설명했다.

엘앤에프는 하이니켈 양극재 분야에서 세계적으로 검증된 선도 기술 경쟁력을 기반으로, 중국 기업들이 주도해 온 LFP 양극재 사업 부문에서도 차별화된 기술·품질·고객 대응 전략을 통해 신성장 동력을 확보하고 있다.

한편, 지난 7년여간 재임 기간 동안 엘앤에프를 성공적으로 글로벌 이차전지 소재 기업으로 성장시킨 최수안 대표이사는 부회장으로 경영 일선에서는 물러난다.

최 부회장은 이차전지 산업의 초창기부터 전문성을 바탕으로 차별화된 제품 전략과 역동적인 기업문화 구축을 통해 엘앤에프를 글로벌 메이저 양극재 회사로 성장시켰다.

특히, 어려운 캐즘 국면이 이어진 지난 2년 동안 기술 경쟁력 강화와 고객 다변화를 지속적으로 추진해 해외 진출의 기반을 마련했으며, 올해는 실적 회복을 통해 새로운 성장 기반을 성공적으로 마련했다.