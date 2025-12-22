[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST) 감사위원회가 감사원에서 주관한 ‘2025년 자체감사사항 콘테스트’ 자체감사 분야서 우수상과 ‘2025년 감사제보 처리 우수기관·공직자’ 표창을 수상했다.

감사원에서는 공공감사법을 적용받는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등의 자체감사기구를 대상으로 우수 감사사항을 공모해 감사내용의 우수성과 효과성, 감사성과 달성정도 등을 평가하고, 우수기관에 대해서는 포상을 수여하고 있다.

또한 공직자의 부패행위 적발, 예산절감 등 공익의 증진에 기여한 감사제보자와 감사제보의 조사업무를 성실히 수행한 기관 또는 공직자를 선정해 포상과 표창을 실시하고 있다.

NST감사위원회는 2022년 5월 출범, 23개 정부출연연구기관의 감사를 일원화해 독자적으로 수행하는 조직이다.

이번 ‘2025년 자체감사사항 콘테스트’ 수상은 NST감사위원회가 작년에 이은 2년 연속 수상이며, ‘2025년 감사제보 처리 우수기관·공직자 표창 및 포상’은 R&D 분야의 첫 수상이다.

이번 수상은 출범 후 4년여 만에 이룬 성과로, 출연연 감사조직인 감사위원회가 성공적으로 정착했음을 나타낸다. 앞으로 국가연구개발사업(국가R&D)과 관련한 감사가 더욱 발전할 수 있는 계기가 될 것이다.

박준홍 NST감사위원장은 “앞으로도 국가R&D 전문감사기구로서 역할 수행에 최선을 다하고, 지적 위주가 아닌 전문성 있는 감사 실현으로 출연연의 도전적인 R&D 활동을 지원하고 책임감 있는 연구 환경을 조성하는 데에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.