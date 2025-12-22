연어 103%·새송이 107% 등 실적 ↑

[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스는 연말을 맞아 진행한 ‘윈터 홈플런’의 1주차 주말(18~20일) 실적이 전년 동기 대비 두 자릿수 이상 증가했다고 22일 밝혔다.

판매 증가세를 보인 상품군은 수산·농산·델리 등이다. 수산 부문에서는 휘라 연어(103%), 오징어(75%), 랍스터(49%), 냉동 새우(32%) 등 파티용·특별식 재료 판매가 늘었다.

델리 부문에선 메가푸드마켓의 대표 점포 기준으로 관련 매출이 최대 21% 증가했다. 조리 부담을 줄인 강정 매출은 46% 늘었다. 초밥과 치킨도 26%, 22% 각각 증가했다.

채소는 새송이버섯(107%), 알배기(38%), 양배추(14%) 등 겨울철 요리에 활용도가 높은 품목을 중심으로 구매가 늘었다.

과일은 선물 및 디저트 품목 판매가 두루 증가했다. 특히 키위 매출은 전년 동기 대비 27% 늘었다. 사전 기획된 ‘새벽 딸기(20톤)’는 하루 1만2000팩 물량이 오전 시간대 조기 완판됐다. 감귤은 ‘제주밀감’과 ‘타이벡 감귤’ 두 가지 상품만으로 주말 기준 총 200톤이 판매됐다.

축산 부문도 실적 상승을 뒷받침했다. 홈플러스 냉장 양념육 브랜드인 ‘생생 양념육(21%)’의 증가세가 크게 늘었다. 해당 기간 ‘보먹돼 삼겹살·목심’ 65톤, ‘미국산 소고기’ 38톤, ‘옥먹돼 ‘삼겹살·목심’ 30톤, ‘농협안심한우’ 11톤이 각각 판매됐다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “2주차 행사에서도 좋은 품질의 상품을 합리적인 가격에 선보일 계획”이라며 “앞으로도 고객의 일상과 계절에 맞는 합리적인 장보기 경험을 제공하는 데 집중해 신뢰를 이어가겠다”고 말했다.