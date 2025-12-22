방산·식량 등 공급망 안정화 과제 종합 점검

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 방위산업 핵심 소재·부품의 국산화 등을 통해 공급망 충격에 대한 대응 역량을 강화하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부세종청사에서 제7차 공급망안정화위원회를 열고 “경제·산업·기술정책 전반에 걸쳐 안보적 고려가 요구되는 경제+안보의 시대가 도래하고 있다”며 “경제와 안보를 통합적으로 고려하는 정책 체계 구축과 선제적 위험 관리가 필수적”이라고 밝혔다.

그는 최근 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 대미 관세 협상이 타결되며 공급망을 둘러싼 일부 불안 요인이 완화되고 있다고 평가하면서도 “일시적인 상황 개선에 안도하거나 긴장을 늦출 수는 없다”고 말했다.

이에 따라 정부는 경제안보품목 무역통계 부존량 등 데이터에 기초해 ▷수입 고의존형 ▷잠재 협력형 ▷리스크 공유형 등 세 가지 유형으로 분류해 유형별 국제협력을 추진하기로 했다.

수입 고의존형 국가와는 조기경보시스템(EWS) 모니터링을 확대하고, 잠재 협력형 국가와는 대체 수입과 제3국 이전·신증설 투자, 공적개발원조(ODA) 등을 활용한 전략적 협력을 추진한다. 리스크 공유형 국가와는 위기 공조 체계를 구축하는 동시에 다자 협력을 한층 강화한다.

방위산업의 공급망 안정화 방안도 마련한다. 정부는 국내 소재·부품 기업에 대한 R&D와 시설투자 지원을 확대하고, 대·중소기업 간 상생협력 환경을 조성해 방산의 지속가능한 생태계를 구축할 방침이다. 아울러 첨단 무기 공급망을 선제적으로 확보하기 위해 첨단 소재·부품에 대한 표준·인증 체계를 도입하는 한편 우주발사장과 무인기 시험장 등 관련 인프라도 확충한다.

식량 공급망과 관련해서는 곡물·축산물·비료 원료 등 농업 분야 전반의 공급망 리스크를 진단하고 대응 계획을 마련한다. 식량안보 체계 구축을 위한 제도적 기반을 마련하는 동시에 관련 지표 개발도 병행할 예정이다.

재외공관의 역할도 강화한다. 재외공관이 모니터링하는 경제안보 품목을 대폭 확대해 정보 수집 기능을 강화하고, 부처·공공기관·기업 간 공급망 모니터링 협력도 확대할 계획이다.

구 부총리는 “공급망안정화위원회를 통해 위기 감지부터 대응, 지속가능한 생태계 구축을 위한 국내정책과 국제협력을 지속 추진해나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 이날 회의에는 외교부, 행정안전부, 국방부, 농림축산식품부, 산업통상부, 중소벤처기업부를 비롯해 국무조정실, 관세청, 조달청, 방위사업청, 국가정보원, 국가안보실과 민간위원, 한국수출입은행 등이 참석했다.