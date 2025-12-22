[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 김장훈이 그룹 엠블랙 출신 미르(본명 방철용)의 비공개 결혼식 현장을 사회관계망서비스(SNS)에 공개해 빈축을 사고 있다.

김장훈은 지난 21일 자신의 인스타그램에 “은아의 동생, 철용이 결혼식에 갔다가 갑자기 현타 옴”이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 미르가 비연예인인 신부와 함께 버진로드를 걷는 장면이 모자이크 없이 그대로 담겼다.

문제는 해당 결혼식이 외부 공개를 최소화한 ‘비공개 예식’으로 진행됐다는 점이다. 미르의 친누나이자 배우인 고은아 역시 결혼식과 관련해 별도의 언급이나 공유도 하지 았않다.

반나절 넘도록 영상이 노출되자 일부 누리꾼들은 “비공개 결혼식인데 얼굴을 그대로 공개해도 되느냐”, “가족들조차 조심하는 분위기인 것 같은데” 등의 반응을 보이며 우려를 표했다.

앞서 지난 4월에도 가수 인순이가 그룹 코요태 멤버 김종민의 결혼식에 참석해 비연예인 신부의 얼굴을 SNS에 공개해 논란이 된 바 있다. 당시 인순이는 “비공개 예식이라는 사실을 인지하지 못했다”며 실수를 인정했고, 신랑·신부에게 직접 사과했다고 밝혔다.

한편 미르는 지난 21일 경기도 성남의 모처에서 1살 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 그는 엠블랙 멤버 중 지오, 천둥에 이어 세 번째로 유부남이 됐다.

미르는 2009년 엠블랙으로 데뷔해 ‘Oh Yeah’, ‘Y’, ‘모나리자’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 유튜버를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.