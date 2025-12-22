[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산시(시장 이민근)는 내년 1월부터 병역의무를 성실히 이행한 청년을 예우, 지원하기 위해 전국 최초로 ‘병역의무 이행 청년카드’를 온라인으로 발급한다고 22일 밝혔다.

앞서 시는 지난 9월 전국 지자체 가운데 처음으로 ‘안산시 병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정하며 청년의 군 복무를 사회적 자산으로 인정하는 정책적 기반을 마련했다.

이 조례를 근거로 시는 내년 1월부터 전역 후 사회에 첫발을 내딛는 청년들이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕고 정책적 지원을 받는 과정에서 겪는 행정적 불편을 해소할 수 있도록 ‘서류 없는 간편 증빙 서비스’를 전면 도입한다.

‘청년카드’는 보관·사용 등의 편의성을 높이기 위해 경기도 마이데이터 서비스인 ‘경기똑D 도민카드’ 앱을 통해 발급되며, 정책 혜택을 제공하는 현장 직원에게 제시하기만 하면 즉시 감면 혜택을 받을 수 있다.

청년카드 발급 대상은 안산시에 주민등록이 되어있는 39세 이하 청년 가운데 현역 복무를 마친 의무·중기·장기 복무 제대군인이다. 신청은 ‘안산시통합예약시스템’을 통해 온라인으로 간편하게 접수할 수 있다. 현역 복무 중인 경우, 복무확인서 또는 휴가증을 사용해 동일한 혜택을 받을 수 있다.

시설 이용료 감면 또는 면제

주요 혜택은 시가 설치·관리·운영 중인 공공시설의 이용료 감경 또는 면제다. 구체적으로 올림픽기념관·체육시설 연습 사용료, 안산화랑오토캠핑장 등은 최대 50%까지 할인받을 수 있으며 평생교육기관의 수강료는 전액 면제된다.

시는 스마트폰, 온라인 플랫폼을 일상적으로 활용하며 비대면 서비스를 선호하는 청년들의 이용과 정책 만족도를 높이기 위해 향후 모니터링을 지속 실시할 예정이다.

청년의 의견을 수렴해 공영주차장 이용료 감면 등 지원 분야를 확대하며 청년 친화 도시로서의 입지를 강화해 나갈 방침이다.

이민근 안산시장은 이번 사업과 관련해 “국가를 위해 헌신한 청년을 ‘사회적 자산’으로 존중하고 지원하는 것은 지방정부의 중요한 책무라고 생각한다”고 말했다.

이 시장은 이어 “안산시는 전국 최초로 관련 조례를 제정한 데 이어, 서류 없는 간편 증빙 시스템을 도입함으로써 청년들이 행정의 신뢰를 체감하고 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.