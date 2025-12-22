- 이명구 청장, 마약과의 전쟁에 순간의 방심은 금물…“비상한 각오로 완벽히 대응해 달라” 주문

[헤럴드경제= 이권형기자] 이명구 관세청장이 22일 인천공항을 찾아, 여행자 휴대품 검사관들과 함께 우범 수하물 선별 및 개장검사, 우범여행자 신체 및 밀리미터파 검색기 운용 등 마약 검사업무를 직접 수행했다.

이청장은 이날 여행자 분야 마약 단속 현장에 참여하며 직원들에게 지난 5일 발표한 ‘관세청 마약 단속 종합 대책’의 철저한 이행을 주문했다.

이번 현장 점검은 국내에서 마약이 생산되지 않아 국내 유통･소비되는 마약의 대부분이 해외에서 밀반입되고 있는 우리나라 마약 시장의 특징에 따라 국경 단계에서의 마약 밀반입 차단이 무엇보다 중요하다는 인식 하에서 시작했다.

특히, 올해 마약 반입경로별 통계를 보면, 여행자를 통한 마약 밀반입이 건수 기준으로 196%, 중량 기준으로 109% 늘어나는 등 코로나19 이후 여행 수요가 폭증하는 가운데 여행자를 이용한 마약 밀반입의 위험성 또한 함께 증가하고 있음을 알 수 있다.

관세청은 그간 여행자 분야 마약 단속을 위해 항공사 기탁 수화물 100% X-RAY 검사, 마약 우범여행자 위험관리 고도화, 마약 은닉 우범 물품 개장 및 적극적 파괴검사, 마약 탐지견 탐지 대상 확대, 마약 밀반입 첩보 및 은닉 수법에 대한 국내외 정보 교류를 강화해 왔다.

이에 더해 올해 초부터는 기내 수화물에 은닉된 마약 적발을 강화키 위해 마약 우범국發 비행기에 대한 착륙 즉시 일제 검사(일명 landing125)를 실시하고, 신체에 은밀하게 숨긴 마약 적발키 위해 이온스캐너, 밀리미터파 검색기 등 첨단 마약 검색 장비를 전국 주요 공항만에 배치했다.

아울러 지난 5일 ‘마약 단속 종합 대책’에서는 ▷여행자에 대한 적극적인 신체 검색이 가능토록 법령 개정, ▷X-Ray 집중 판독제 도입, ▷마약 우범여행자에 대한 휴대품 전담 검사대 운영 ▷마약 주요 출발국과 국제공조 합동단속 확대 등 여행자 분야를 포함한 강력한 반입경로별 마약 차단 방안을 발표했다.

이명구 청장은 “마약범죄는 해외 공급과 국내 유통, 온라인 판매가 하나로 연결된 범죄”라며 “관세청은 그 첫 관문에서 반드시 이를 차단해야 하는 사명을 국민들로부터 부여받은 기관임을 직시하고, 단 한 번의 방심도 허락하지 않겠다는 비상한 각오로 완벽하게 대응해 달라”고 당부했다.

한편, 관세청은 22일부터 내년 1월 31일까지 인천국제공항에서 출국 여행자를 대상으로 마약밀수 근절 ‘마약 나뽀4’ 캠페인을 전개한다.