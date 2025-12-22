연말 증시휴장에 따른 국내 주식형·주식혼합형펀드 거래 안내

[헤럴드경제=문이림 기자] 국내주식형 및 국내주식혼합형펀드 투자자가 올해 환매대금을 지급받으려면 오는 24일까지 환매를 신청해야 한다.

22일 금융투자협회는 한국거래소가 오는 30일 거래를 끝으로 폐장하고 내년 1월 2일 개장함에 따라 국내 주식에 투자하는 펀드의 환매 처리 일정이 순연됐다고 밝혔다.

금융투자협회는 “올 안으로 환매 대금을 활용할 계획이 있는 투자자들은 주의할 필요가 있다”고 당부했다.

일반적으로 펀드의 집합투자규약상 주식편입비율이 50% 이상인 국내주식형펀드 및 국내주식혼합형펀드의 경우, 24일 오후 3시 30분 이전에 환매를 신청하면 26일 공시 기준가격을 적용하여 30일에 환매대금을 지급 받는다.

기준시간인 오후 3시 30분 경과 후에 신청하면 ‘장마감후 거래(Late Trading) 제도’로 인해 29일 공시 기준가격을 적용하여 30일에 지급받게 된다.

금융투자협회는 “해외투자펀드 등 일부 펀드의 경우 개별 집합투자규약이 정하는 바에 따라 업무처리방법이 다를 수 있다”며 “연내에 환매대금 인출이 필요한 투자자는 반드시 자신이 거래하는 금융회사에 연락하여 미리 확인할 필요가 있다”고 말했다.