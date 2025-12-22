3개 산단, 16개 기업 모두 기한내 사업재편안 제출…“내년은 추진의 해”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부는 국내 석유화학 업체들이 제출한 사업재편안을 분석한 결과, 애초 목표로 제시했던 최대 370만톤(t) 규모의 나프타분해시설(NCC) 설비 감축이 가능할 것으로 내다봤다.

김정관 산업통상부 장관은 22일 서울 중구 대한상공회의소에서 LG화학·롯데케미칼·HD현대케미칼·SK지오센트릭·에쓰오일 등 10개 석유화학 기업 최고경영자(CEO)와 만나 구조조정 이행 방안과 정부 지원책 등을 논의했다.

앞서 여수·대산·울산 등 3대 석유화학 단지를 중심으로 국내 석유화학 기업 16개사는 정부가 제시한 기한인 지난 19일까지 모두 사업재편안을 산업부에 제출했다.

김 장관은 이 자리에서 “빠듯한 일정 속에서도 정부가 지난 8월 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 제시했던 사업재편안 제출기한인 12월 말까지 모든 기업이 사업재편안을 제출하면서 구조 개편의 첫 단추를 잘 끼웠다”며 “이를 충실히 이행한다면 업계자율 설비감축 목표인 270∼370만톤을 달성할 수 있을 것으로 예상된다”고 밝혔다.

270∼370만톤은 우리나라 전체 NCC 생산설비 1470만톤의 18∼25%에 달하는 규모다.

김 장관은 “내년부터는 본격적인 성과를 창출하기 위해 속도감 있게 구조개편을 추진해 나가야 한다”며 “이번 사업재편안을 바탕으로 최종 사업재편계획서를 조속히 수립해 달라”고 당부했다.

정부는 앞으로 기업들이 최종 사업재편계획서를 제출하면 사업재편계획심의위를 통해 승인 여부를 심의하고, 승인 기업들을 대상으로 금융·세제·연구개발(R&D)·규제완화 등 지원 패키지를 동시에 발표할 계획이다.

고부가가치 전환을 위한 지원도 강화된다. 산업부는 오는 23일 ‘화학산업 혁신 얼라이언스’를 출범시켜 수요 앵커기업, 중소·중견 화학기업, 학계, 연구계 등 화학산업 생태계 구성원 전체가 참여하는 협력 플랫폼을 구축한다.

이를 통해 주력산업 첨단화와 친환경 전환을 위한 핵심소재 관련 R&D 및 기반 구축을 지원한다. 정부는 사업재편에 참여하는 기업의 R&D 수요를 최우선으로 지원하겠다는 방침이다.

이날 간담회에서는 지난달 26일 HD현대와 롯데케미칼이 사업재편 승인을 신청한 ‘대산 1호 프로젝트’와 관련된 사항도 논의됐다.

대산 1호 프로젝트는 내년 1월 중 승인을 목표로 현재 사업재편 예비심의 중으로 정부 지원 패키지 또한 마무리 검토 단계에 접어든 상황이다. 또한 채권금융기관은 현재 진행 중인 실사를 토대로 금융지원 방안을 협의·확정할 계획이다.

김 장관은 “올해가 성공적인 구조 개편을 위한 전략을 준비한 해였다면 내년은 구조 개편의 성패를 좌우하는 추진의 해가 될 것”이라며 “정부와 기업이 원팀이 돼 석유화학산업 구조 개편의 성공을 향해 전력질주하겠다”고 밝혔다.

그는 “구조개편 과정에서 발생할 수 있는 지역의 중소·중견 협력업체와 고용에 대한 어려움도 세심하게 챙기겠다”며 “지역 중소기업 애로 해소 및 고용지원 등을 담은 ‘화학산업 생태계 종합 지원대책’을 내년 상반기 중으로 마련하겠다”고 덧붙였다.