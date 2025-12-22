국토교통부 장관 기관 표창 수상

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시는 국토교통부가 주최한 ‘2025년도 대중교통 시책평가’ C그룹(인구 30만명 미만)에서 전국 48개 도시 가운데 최우수 기관으로 선정돼 국토교통부 장관 기관 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.

대중교통 시책평가는 전국 160개 지자체를 대상으로 2년마다 실시되며, 여수시는 지난 2021년, 2023년에 이어 올해까지 3회 연속 최우수 기관으로 선정돼 교통복지 도시로서의 입지를 굳혔다.

국토교통부는 효율적인 대중교통 시책 수립을 유도하기 위해 전국 160개 지자체를 인구와 규모 등에 따라 4개 그룹(A~D)으로 나눠 평가를 실시했다.

여수시는 지난 2년간 ▲75세 이상 어르신 무료 시내버스 시행 ▲시내버스 노선체계 전면 개편 추진 ▲카카오맵 초정밀 버스 서비스 도입 ▲버스정보시스템 고도화 등 시민 이용 편의를 높이기 위한 대중교통 시책을 추진해 평가에서 높은 점수를 받았다.

시 관계자는 “앞으로도 시민이 체감하는 안전하고 편리한 대중교통 환경 구축을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.