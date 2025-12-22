올 8월 주차장 침입 한국 여성 檢송치 자택 침입 미수 中여성 기소유예 처분

[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 자택에 침입하려 한 일본인 여성이 경찰에 입건됐다.

서울 용산경찰서는 22일 주거침입 미수 혐의로 고소가 접수된 50대 일본인 여성 A씨를 지난 16일 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 고소인 측의 요청에 따라 경찰은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의도 함께 적용했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 12일부터 14일까지 서울 용산구에 위치한 정국의 단독주택을 찾아가 수차례 출입문 잠금장치를 열려고 시도한 혐의를 받고 있다. 다만 A씨가 현재 국내에 체류하지 않고 있어 피의자 조사는 아직 이뤄지지 않은 상태다.

정국 자택 침입 사건은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 8월에는 한국 국적의 40대 여성이 정국의 자택 주차장에 무단 침입해 주거침입 및 스토킹처벌법 위반 혐의로 지난 10월 검찰에 송치됐다. 또 주거침입을 시도하다가 미수에 그친 30대 중국인 여성은 기소유예 처분을 받은 바 있다.