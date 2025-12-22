경기도 기흥캠퍼스 ‘NRD-K’ 찾아 미국 출장 후 일주일만…사기 진작 차원

[헤럴드경제=박지영 기자] 이재용 삼성전자 회장이 22일 오전 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문 사업장을 방문한다. 최근 크게 실적이 개선된 반도체 사업 임직원들의 사기를 북돋아주기 위함으로 풀이된다.

재계에 따르면 이 회장은 이날 경기도 기흥캠퍼스에 위치한 DS부문 차세대 연구개발(R&D) 단지 ‘NRD-K’를 비롯한 메모리 사업장을 두루 살펴볼 것으로 알려졌다.

NRD-K는 메모리 뿐 아니라 시스템 반도체, 반도체 위탁 생산(파운드리) 등 전 분야를 아우르는 최첨단 복합 연구개발단지다.

이번 사업장 방문은 지난 15일 이 회장이 미국 출장을 마치고 귀국한 뒤 약 일주일만에 이뤄졌다.

올해 하반기 들어 실적이 크게 개선된 반도체 사업 임직원의 사기를 북돋아 주기 위한 차원인 것으로 풀이된다.

최근 삼성전자는 엔비디아 측으로부터 6세대 고대역폭 메모리(HBM4)에 대해 높은 평가를 받는 등 내년 메모리 공급에도 청신호가 켜질 것으로 보인다.

증권가에서는 올해 삼성전자 메모리 사업부 영업이익이 상반기 약 6조3500억원에서 하반기 23조원 이상으로 크게 늘어날 것으로 예상한다.

일각에서는 내년 연결기준 영업이익 전망치가 100조원 이상에 달한다는 분석도 나오고 있다.