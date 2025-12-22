인천시, AI 콘텐츠로 재현

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]개항기 인천을 담은 선명한 영상이 확보됐다.

인천광역시는 최근 한국영상자료원이 발견한 개항기 영상 가운데 인천의 실제 모습을 담은 가장 오래된 영상 자료를 확보했다고 22일 밝혔다.

발견된 영상은 1908년 초 촬영된 것으로 추정되는 기록물로 현재까지 확인된 영상 가운데 인천의 개항장과 원도심 풍경을 선명하게 담아낸 가장 오래된 영상 자료로 평가받고 있다.

영상의 주요 촬영지는 현 항동1가 한국기독교 100주년 기념탑 일대와 항동4가 인천광역시 건축사회 주변으로 파악된다.

이 영상은 인천이 개항 이후 근대적 국제도시로 성장하던 초기 모습과 다양한 문화와 경제적 활력이 형성되던 시기의 도시 풍경을 생생하게 확인할 수 있어 역사적·사료적 가치가 매우 크다.

한국영상자료원은 개항기 영상의 사용권을 인천시에 제공할 예정이다. 시는 이를 기반으로 인공지능(AI) 기술을 접목한 콘텐츠 제작 프로젝트를 추진한다.

시는 또 과거 인천의 모습과 현재의 도시 경관을 입체적으로 비교·재현해 인천의 변화와 성장을 한눈에 보여주는 영상 콘텐츠를 선보일 계획이다.

이를 통해 개항 이후 형성된 국제도시 인천의 역사와 항만·도시 발전 과정을 담은 시정 홍보물, 전시 영상, 온라인 콘텐츠 등을 제작해 시민들이 인천의 도시 정체성을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 활용할 방침이다.

해당 영상 자료는 향후 공식 행사와 각종 홍보 채널에도 활용해 인천의 역사적 브랜드 가치를 강화하고 근대기 인천의 도시발전·문화교류·경제성장 과정을 조망할 수 있는 자료로서 학술·교육·관광 등 다양한 분야로 활용될 예정이다.