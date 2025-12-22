[헤럴드경제=김진 기자] SPC 배스킨라빈스가 연말을 맞아 밤 디저트 ‘몽블랑’을 콘셉트로 한 신규 플레이버 ‘윈터 밤(사진)’을 출시했다고 22일 밝혔다.

제품은 달콤한 밤 아이스크림과 부드러운 바닐라 아이스크림 베이스에 밤·초콜릿·카라멜 리본(아이스크림에 넣는 시럽의 일종)을 넣고 브라우니 조각으로 식감을 살렸다. 미국 초콜릿 브랜드 ‘기라델리(GHIRARDELLI)’의 초콜릿과 캐러멜로 달콤함을 더했다.

몽블랑 콘셉트의 아이스크림 케이크 2종도 선보인다. 눈 덮인 크리스마스 트리를 연상시키는 ‘윈터 밤 스노우 포레스트’와 타르트 형태의 아이스크림 베이스 위에 몽블랑 아이스크림을 올린 ‘초콜릿 앤 카라멜 몽블랑’이다. ‘윈터 밤’과 12월 이달의 맛 ‘초콜릿 쿠키 스모어’를 활용해 밤·초콜릿·캐러멜의 조화를 느낄 수 있다.

배스킨라빈스 관계자는 “겨울에 잘 어울리는 인기 디저트 몽블랑을 다양한 스타일로 즐길 수 있는 제품들을 개발했다”며 “기라델리 초콜릿과 밤의 조화로 완성된 깊고 달콤한 풍미를 경험하길 바란다”고 말했다.