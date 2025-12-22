6주간 전국 마세라티 공식 서비스센터서 진행 주요 부품 점검 등 일반 수리에 대해 20% 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티가 겨울철 안전한 주행을 지원하기 위해 내년 1월 30일까지 전국 마세라티 공식 서비스센터에서 겨울철 서비스 캠페인을 실시한다고 22일 밝혔다.

마세라티의 서비스 캠페인은 계절별로 요구되는 차량 관리 조건을 고려해 브랜드의 핵심 가치인 ‘그란투리스모(장거리 주행)’의 완성도를 높이는 데 초점을 맞춰 진행된다. 특히, 이번 겨울철 서비스 캠페인은 낮은 기온과 노면 환경 변화로 인한 차량 컨디션 저하를 사전에 점검하여 보다 안전한 겨울 주행을 돕기 위해 마련됐다.

캠페인 기간 동안 마세라티 코리아는 엔진오일을 포함한 오일류 레벨 점검, 등화 장치, 브레이크 패드 마모 상태 등 기본 항목은 물론, 배터리, 냉각수 및 타이어 마모 상태 등 겨울철 주행에 직결되는 주요 항목에 대한 무상 점검 서비스를 제공한다. 이와 함께 엔진오일 교환을 포함한 일반 수리에 대해 20% 할인 혜택을 적용해 정비 부담을 한층 낮췄다

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 “고객분들이 마세라티와 함께하는 모든 길과 모든 순간에서 기쁨을 느끼도록 하는 것이 마세라티가 추구하는 고객 경험의 시작”이라며 “이번 서비스 캠페인을 통해 보다 안전하고 여유 있는 겨울 주행이 되시길 바란다”고 말했다.

한편, 겨울철 서비스 캠페인은 사전 예약 후 전국 마세라티 공식 서비스센터 방문 고객을 대상으로 진행된다.