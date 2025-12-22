그룹 총수 첫 신년사 7년 연속 고객가치 메시지 진화시켜 2026년은 ‘선택과 집중’ 강조 기술·조직·경쟁·고객 등 4대 부문 변화 전망도 담아

[헤럴드경제=박지영 기자] LG그룹을 이끌고 있는 구광모 ㈜LG 대표는 22일 “우리는 지금 새로운 미래가 열리는 변곡점에 서 있으며 더 나은 미래를 만드는 것은 우리의 몫이자 기회”라며 “기존의 성공방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야 한다”고 말했다.

▶“고객 마음 닿을 하나의 핵심가치 택해야”=구 대표는 이날 국내외 LG 구성원에게 2026년 신년사를 담은 영상을 이메일로 전달했다. 그룹 총수 중 가장 처음으로 신년 메시지를 발표한 구 대표는 “우리는 LG 없이는 상상할 수 없는 미래를 꿈꾸고 이를 현실로 만들어가며 한 발씩 나아가고 있지만, 우리의 노력 못지않게 세상의 변화 속도 또한 더 빨라지고 있다”며 “혁신은 오늘의 고객 삶을 개선하는 것을 넘어 미래 고객에게 필요한 가치를 만들어내는 일이다. 이를 위해서는 우리의 생각과 행동도 변해야 하며 ‘선택과 집중’이 그시작”이라고 강조했다.

그는 또 “먼저 고객의 마음에 닿을 하나의 핵심가치를 선택해야 한다”며 ”하나의 핵심가치를 명확히 할 때 비로소 혁신의 방향성을 세우고 힘을 모을 수 있다“고 말했다. 이어 그는 “선택한 이후에는 남들이 불가능하다고 여기는 수준까지 파고들어야 한다”며 “그 치열한 집중이 고객이 ‘정말 다르다’고 느끼는 경험을 만들고 세상의 눈높이를 바꾸는 탁월한 가치를 완성하게 된다”고 설명했다.

그러면서 구 대표는 “10년 후 고객을 미소 짓게 할 가치를 선택하고 여기에 우리의 오늘을 온전히 집중하는 혁신이야말로 LG가 가장 잘 해낼 수 있는 일”이라고 강조했다.

▶2019년부터 매해 고객가치 메시지 발표=구 대표는 취임 이듬해인 2019년 신년사부터 ‘고객’을 LG가 나아갈 핵심 방향으로 제시하고, 매년 고객가치 경영 메시지를 지속적으로 진화시켜 왔다.

구 대표는 2019년에는 LG만의 고객가치를 ‘고객의 삶을 바꿀 수 있는 감동을 주는 것’, ‘남보다 앞서 주는 것’, ‘한두 차례가 아닌 지속적으로 만들어 내는 것’으로 정의했다. 2020년에는 고객 페인 포인트에 집중할 것을 당부했고 2021년에는 고객 초세분화를 통해 고객을 더 깊이 이해하고 공감하는 데 집중할 것을 강조했으며, 2022년에는 한 번 경험하면 다시 이전으로 돌아갈 수 없는 가치 있는 고객경험을 만들자고 제안했다.

또 2023년은 ‘내가 만드는 고객가치’를 화두로 제시하며, 모든 구성원이 LG의 주인공이 돼 고객감동을 키워가자고 했으며 2024년은 LG가 시장을 주도하는 최고의 고객경험 혁신 기업으로 도약하기 위해 ‘차별적 고객가치에 대한 몰입’을 강조했다. 2025년에는 LG의 창업초기 ‘Day 1’부터 이어 온 ‘도전과 변화의 DNA’로 미래의 고객에게 꼭 필요하고 기대를 뛰어넘는 가치를 제시한 바 있다.

▶기술·조직·경쟁·고객 등 미래 변화 공유=아울러 LG는 신년사 앞부분에 외부 전문가 3명의 인터뷰를 통해 기술 패러다임, 조직, 경쟁, 고객 관점에서의 변화 전망을 공유했다.

조지 웨스터만 MIT 수석연구과학자는 “생성형 AI와 같은 기술로 기술 패러다임의 전환이 본격화되고 있다”며 “전기나 인터넷이 우리 삶을 어떻게 변화시켰는지를 보면 앞으로 삶의 전반에서 그에 견줄 만한 수준의 패러다임 전환이 일어날 것”이라고 전망했다.

이어 “AI가 주도하는 급진적인 변화의 시대에는 경쟁사들 또한 훨씬 더 민첩하게 움직이고, 고객의 기대와 투자자들의 요구 또한 훨씬 빠른 속도로 진화할 것”이라며 “성공한 대기업일수록 더 빠르게 변화해야 한다”고 충고했다.

경쟁 환경과 관련해 수닐 굽타 하버드비즈니스스쿨 교수는 “스타트업은 물론, 글로벌 테크 기업과 오랜 역사를 지닌 대기업들까지 비즈니스 전략의 근본이 흔들리고 있다”며 “많은 자본과 자원을 가지고 있더라도 기존의 방식만으로는 더 이상 성과를 내기 어렵다. 과거의 틀을 깨고 새로운 사고와 혁신적인 접근방식을 통해서만 생존하고 성장할 수 있다”고 강조했다.

전미영 트렌드코리아컴퍼니 대표는 고객 변화에 대해 “소비자는 훨씬 높은 수준의 경험을 원하고 있으며 단순히 가격이나 품질을 비교하는 게 아닌 가치와 의미를 꼼꼼히 따져본다”며 “결국 왜 이 가격인지, 어떤 차별적 경험을 주는지를 분명히 말할 수 있는 브랜드만이 살아남게 될 것”이라고 설명했다.

LG는 구성원들이 한 해를 차분히 마무리하고 새해를 준비할 수 있도록 2022년 신년사부터 연초가 아닌 연말에 신년사를 전하고 있다.