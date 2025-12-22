삼성·SK, 美정부의 ‘미국산 AI 수출 프로그램’ 목표 지지 “신뢰받고 경쟁력 있는 동맹기업 참여해야” 의사 전달 선정시 수출 확대 기대...美中 첨단기술 경쟁에 부담도

[헤럴드경제=도현정 기자]트럼프 2기 행정부가 미국의 인공지능(AI)수출을 장려하는 내용을 담은 구상에 삼성전자와 SK그룹이 참여 의사를 밝혔다.

21일(현지시간) 미국 연방관보에 따르면 최근 삼성전자와 SK는 미 상무부가 추진하는 ‘미국산 AI 수출 프로그램’에 대해 공식 의견을 제출했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 7월 23일 행정명령을 통해 미국의 AI 지배력을 유지·확장하고, 적국이 개발한 AI 기술에 대한 의존도를 낮추기 위해 ‘풀스택’(full-stack) 미국산 AI 기술 패키지 수출을 장려하라고 지시했다.

당시 트럼프 대통령은 상무부에 ‘미국산 AI 수출 프로그램’을 신설하고 여기에 참여하고자 하는 산업계 주도의 컨소시엄들로부터 제안을 받으라고 지시한 바 있다. 이에 삼성전자와 SK그룹은 해당 컨소시엄에 외국기업의 참여를 허용해야 한다고 제안했다.

삼성전자는 지난 12일 제출한 의견서에서 “미국 기업들이 이 컨소시엄을 이끌겠지만, 성공적인 프로그램에는 한국 같은 오랜 동맹들과 삼성 같은 신뢰받는 기업들의 참여가 필요할 것”이라면서 “특히 스택의 하드웨어 층에서 그렇다”고 제시했다. 삼성전자는 “삼성은 엣지 디바이스를 포함한 풀스택 전문성을 갖춰 프로그램의 성공에 크게 기여할 독보적인 입지에 있다”며 “이런 동맹 생산 모델은 미국 주도의 기술 스택이 특히 단기와 중기에 글로벌 수요에 부응하는 데 안정적인 경로”라고 전했다.

AI 풀스택은 AI 시스템을 운영하는 데 필요한 기술, 프레임워크, 인프라를 아우르는 개념이다. 미 행정부는 행정명령에서 AI 풀스택을 반도체·서버·가속기 등 컴퓨터 하드웨어, 데이터센터 스토리지, 클라우드 서비스, 네트워크, 데이터 파이프라인, 레이블링 시스템, AI 모델과 시스템, AI 보안 조치, AI 애플리케이션 등으로 정의했다.

삼성전자는 상무부가 외국기업과 다른 나라의 참여를 가능하게 하기 위해 고려하는 ‘신뢰하는 파트너’(trusted partner) 프로그램을 지지한다는 입장을 밝히면서, 상무부가 외국기업 선정하는 과정에 미국에서 오랫동안 투자, 생산하고 일자리를 창출한 역사가 있는 기업을 우선해야 한다고 제안하기도 했다.

삼성전자는 “그 어떤 다른 기업도 동맹국(한국)에서 최첨단 로직 및 고성능 메모리 반도체를 제조하지 않는다”면서 “이 이중 역량으로 삼성은 미국산 AI 스택이 경제 및 국가 안보 요구에 효과적으로 부응하도록 그 규모를 키우는 데 필수적”이라 강조했다.

SK그룹은 지난 13일 의견서를 내 “가치를 공유하는 동맹국에 본사를 둔 외국기업을 미국산 AI 수출 프로그램에 포함하는 게 행정부의 정책, 기술, 수출 성장 목표를 가장 잘 지원할 수 있다”고 밝혔다.

SK그룹은 “미국 동맹국들의 여러 기업은 반도체, 첨단 패키징, 소재, 소프트웨어, 미국산 AI 스택에 필수적인 기타 제품과 서비스에서 세계 최고 전문성을 보유하고 있다”며 “동맹국 기업의 참여는 AI 스택 전반에 걸쳐 동급 최고의 기술 경쟁력을 확보하는 데 필수”라고 주장했다.

SK그룹은 AI 기술 스택 분야는 여러 기업이 시장 원리에 따라 협력 관계를 구축하면서 이미 ‘사실상의 컨소시엄’을 운영하고 있다고 전제하며, 상무부가 동맹국 참여를 막을 수 있는 배타적이고 공식화된 컨소시엄 구성을 지양해야 한다고 전했다.

트럼프 행정부의 ‘미국산 AI 수출 프로그램’은 AI 산업에서 미국의 경쟁력을 강화하기 위한 조치다. 미국이 AI 주도권을 확보하기 위해 미국 기업의 AI 기술 수출을 장려, 많은 고객들이 미국산 AI에 ‘의존’하게 되어야 중국산 AI를 찾지 않을 것이라는게 트럼프 행정부의 계산이다.

전임인 바이든 행정부에서는 미국산 AI 기술이 중국 등 우려 국가에 유출되는 것을 막기 위해 미국 기업의 AI 반도체 수출을 광범위하게 통제했다. 트럼프 2기 행정부는 이와 반대되는 행보를 추진중이다.

한편, 한국과 미국은 최근 몇 년 AI를 비롯한 첨단기술 분야에서 협력을 부쩍 강화하고 있다. 양국 정부는 지난 10월 29일 ‘한미 기술번영 업무협약’을 체결하면서 하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등 풀스택 전반에 걸친 AI 수출을 촉진하기 위해 협력하기로 했다. 한국은 미국이 AI 공급망 강화에 필요한 우방국을 규합하기 위해 지난 12일 개최한 ‘팍스 실리카’ 서밋에도 참여했다.

미 상무부는 AI 수출 프로그램에 참여하고자 하는 컨소시엄들로부터 제안서를 받은 후, 외국기업 참여 허용 여부도 결정할 것으로 전해졌다. 외국기업 참여가 허용되면 삼성전자와 SK그룹은 미국 기업과 컨소시엄을 구성해 프로그램 참여를 신청할 것으로 보인다.

트럼프 행정부는 프로그램에 참여할 컨소시엄을 선정한 뒤 연방 자금과 다른 정책 지원을 우선으로 제공할 예정이다.

한국 기업이 AI 수출 프로그램에 참여하게 되면, 수출 확대에 강력한 동력이 기대된다. 한편으로는 미국이 AI 드라이브에 공개적으로 중국을 겨냥하고 있는 만큼, 한국 기업의 중국 사업에는 부담이 될 수도 있다는 우려도 나온다. AI 수출 프로그램에 참여하는 컨소시엄은 미국의 모든 관련 수출통제 체제, 대외 투자 규정, 최종사용자 정책, 상무부의 관련 지침을 준수해야 한다.

이에 대해 최근 트럼프 대통령이 엔비디아의 대중국 칩 수출을 허용하는 등 중국과 극단적인 대립은 피하려고 하고 있다는 점을 들어, AI 수출 프로그램에 참여하는 한국 기업이 미중 경쟁 때문에 느낄 부담이 크지 않을 것이란 전망도 나온다.