[헤럴드경제=구본혁 기자] 국립중앙과학관은 2025년 누적 관람객 100만 명을 달성했다고 22일 밝혔다.

이번 성과는 코로나19 이후 전국 과학관 방문객 감소와 학령인구 감소라는 환경 변화 속에서 이뤄낸 결과로, 국립중앙과학관은 이를 단순한 수치 회복이 아닌 과학관 운영 방식 전환의 성과로 평가하고 있다. 과학관이 다시 국민의 일상 속 과학문화 공간으로 자리 잡았음을 보여주는 의미 있는 지표라는 설명이다.

과거 단체 관람과 학습 중심이었던 방문 형태와 달리, 최근에는 가족·개인·청년층의 자발적 방문이 크게 늘었으며, 체험·강연·행사 참여를 목적으로 한 재방문 비율도 함께 증가한 것으로 나타났다. ‘지금의 100만 명’은 단순한 관람객 수 회복을 넘어, 관람 경험의 질적 전환이 이뤄졌음을 보여주는 결과라는 점에서 의미가 크다.

국립중앙과학관은 그동안 시의성 있는 과학 이슈를 전시와 행사로 연계하는 기획을 지속해 왔다. ▷공룡덕후박람회 ▷테크콘(Tech-Con)을 비롯 ▷어린이날·과학의 날과 연계한 대형 과학문화 행사 ▷계절별 과학축제 ▷야간 개장과 연계한 과학문화 이벤트 ▷미래기술과 생활과학을 주제로 한 테마형 기획전 등 다양한 대표 행사를 통해 관람객의 발길을 꾸준히 이어왔다. 이러한 프로그램들은 재미와 지적 호기심을 동시에 충족시키는 과학문화 콘텐츠로 자리매김했다.

‘공룡덕후박람회’는 공룡이라는 대중적 소재를 중심으로 전시, 체험, 공방, 강연을 결합해 어린이뿐 아니라 성인 관람객까지 폭넓게 끌어들이며 대표 흥행 행사로 자리 잡았다. ‘테크콘’은 로봇, 인공지능(AI), 기계 기술 등 첨단 과학기술을 쉽고 직관적으로 체험할 수 있도록 구성해, 과학기술에 대한 지적 호기심과 이해도를 동시에 높였다는 평가를 받고 있다.

대중 강연과 특별전, 참여형 행사 역시 관람객 증가의 주요 요인으로 꼽힌다. ‘별의별 과학특강’을 비롯한 대중 강연 프로그램은 과학을 쉽고 흥미롭게 풀어내며 관람객의 지적 호기심을 유발하고, 궁금증을 해소하는 데 기여해 왔다. 단순한 설명에 그치지 않고 질문과 토론이 이어지는 방식으로 운영되며 높은 만족도를 기록했다.

또한 공룡, 로봇, 우주, 첨단기술 등 특정 분야에 깊은 관심과 전문성을 지닌 과학 애호가, 콘텐츠 크리에이터, 과학 커뮤니케이터들이 기획 단계부터 참여한 특별전과 참여형 행사는 관람객의 높은 공감과 호응을 얻었다. 이들 프로그램은 관람객이 단순히 관람하는 데서 나아가, 관심 분야를 중심으로 의견을 나누고 경험을 공유하는 과학문화 참여의 장으로 기능했다.

국립중앙과학관은 이러한 공동 기획과 참여형 운영 방식을 통해, 과학을 매개로 다양한 주체가 함께 만들고 즐기는 개방형 과학문화 생태계를 조성해 나가고 있다. 아울러 월별·분기별로 의미 있는 행사를 연속적으로 기획해, 단발성 이벤트가 아닌 지속 방문이 가능한 구조를 마련했다. 행사 선정 과정에서는 시의성, 대중성, 과학적 메시지, 체험 가능성을 종합적으로 고려해 전시·교육·행사가 자연스럽게 이어지도록 설계하고 있다.

권석민 국립중앙과학관장은 “이번 100만 명 달성은 과학관이 교육시설을 넘어 국민이 자발적으로 찾는 문화공간으로 변화하고 있음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 단순한 방문객 수보다 관람객이 무엇을 느끼고 기억하는지가 과학관 운영의 중요한 기준이 될 것”이라고 밝혔다.