[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 22일 “통일교 해체가 아니라 통일교 특검이 먼저”라고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령이 한학자 통일교 총재를 만났는지 전혀 답하지 못하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “그 자체가 통일교 게이트 특검의 필요성을 말해 주고 있다”며 “더불어민주당은 통일교 게이트 특검에 대해 즉각 답하기 바란다”고 강조했다.

장 대표는 이 대통령이 겨울철 취약층 난방비·생필품 지원 확대를 주문한 데 대해서는 “국무회의에서 통일교를 겁박할 시간에 민생 정책부터 논의했어야 한다”며 “이 정권이 자랑하는 비상 경제 점검 TF(태스크포스)도 지난 7월 이후 문을 닫아 버렸다. 그래 놓고 불쑥 선심 쓰듯 SNS에 민생 대책을 내놓은 것부터가 대통령의 진정성을 믿기 어렵다”고 비판했다.

또 “현금 살포가 근본 대책이 될 수 없다”며 “결국 물가가 폭등해 서민 고통이 훨씬 더 커질 것”이라고 주장했다.

아울러 장 대표는 “IMF는 올해 53.4% 수준인 우리나라 GDP 대비 정부 부채 비율이 2030년 63.4%까지 상승할 것으로 예측하며 비기축 통화국 가운데 빚이 가장 빨리 늘고 있다고 경고했다”며 “그런데도 이 정권은 여전히 확장 재정으로 돈 풀 궁리만 하고 있다”고 했다.

그는 “돈을 풀면 풀수록 물가는 더 오르고 환율은 더 치솟을 것”이라며 “다시 한번 경제 정책의 완전한 방향 전환을 강력히 촉구한다”고 말했다.

이 대통령의 대전·충남 통합 언급과 관련해서는 “권한 이양 없는 물리적 통합은 무의미한 껍데기 통합”이라며 “중앙정부 권한을 내려놓고 진정한 자치 분권과 국토 균형 발전을 실현할 의지가 있는지 대통령이 분명하고 구체적인 입장을 밝혀야 한다”고 했다.

이어 “이 질문에 대한 답을 내놓지 못한다면 결국 대통령의 립 서비스에 불과하고 다른 속내를 품고 있는 것이라고 판단할 수밖에 없다”며 “통일교 게이트를 덮으려는 이슈 전환용은 아닌지, 대통령이 관권 선거에 시동을 거는 것은 아닌지 대전시민과 충남도민은 의심하고 있다”고 덧붙였다.