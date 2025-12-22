Yelp, 브랜드 평점·재방문 평가 분석…국내 치킨 중 유일 푸드 전문 매체 ‘테이스트 오브 홈’은 최고 치킨으로 선정

[헤럴드경제=강승연 기자] 국내 최대 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹의 BBQ 치킨이 미국 대표 로컬 리뷰·검색 플랫폼 Yelp(옐프)가 발표한 ‘미국에서 가장 사랑받는 브랜드(사진)’ 순위에서 전체 3위를 기록했다고 22일 밝혔다.

옐프는 지난 2004년 설립된 소비자 리뷰 기반 플랫폼이다. 500만개 이상의 비즈니스 페이지가 등록돼 있으며, 구글 리뷰, 트립어드바이저 등과 함께 미국 시장에서 가장 영향력 있는 대표 리뷰 플랫폼으로 평가받는다.

‘가장 사랑받는 브랜드’ 순위는 브랜드 평점, 재방문 고객 평가, 브랜드 검색량, 리뷰 수 등을 분석한 결과다. BBQ는 소비자 만족도와 브랜드 호감도를 인정받으며 전체 3위에 올랐다.

세부적으로 BBQ는 미국 서부 지역 3위, 중서부 2위, 남부 2위를 기록하며 경쟁력을 입증했다. 대표 메뉴인 황금올리브치킨은 현지 소비자의 호평을 받았다. 매콤함과 고소함을 동시에 살린 양념치킨과 다양한 소스 치킨 메뉴도 높은 인기를 끌었다.

한편 BBQ는 작년에도 미국 현지 유력 푸드 전문 매체로부터 제품 경쟁력을 인정받았다. 구독자 수 약 190만명, 월 평균 웹사이트 방문객 약 2000만 명을 보유한 미국 푸드 전문 매거진 ‘테이스트 오브 홈(Taste of Home)’은 미국 전역의 치킨 패스트푸드 레스토랑 7곳의 치킨을 시식·평가한 결과, BBQ를 ‘최고의 치킨’으로 발표했다.

BBQ 관계자는 “이번 순위 발표는 단순한 인지도를 넘어 미국 소비자들이 BBQ를 꾸준히 선택하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 현지 소비자 취향에 맞춘 메뉴 개발과 운영 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서 K-치킨의 위상을 강화할 것”이라고 말했다.