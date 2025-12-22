가스공사, HD현대중공업, 삼성중공업 등 참여 워킹그룹 발족

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 이르면 내년 1분기 한국형 액화천연가스(LNG) 화물창 대형 선박 적용 최종 실증 방안을 확정하기 위해 민간과 손을 잡고 워킹크룹을 가동키로 했다.

LNG 화물창은 영하 163도의 LNG를 안전하게 저장·운송하는 LNG 운반선의 핵심 기술이다. 그러나 국내에서는 아직 완전한 국산화에 이르지 못해 해외 기술에 의존하며 수조원의 기술료를 지급하고 있다.

산업통상부는 22일 정부세종청사에서 ‘LNG 화물창 국산화 워킹그룹’ 킥오프 회의를 열고 한국형 LNG 화물창(KC-2) 대형 선박 적용 실증을 위한 검토를 시작했다고 밝혔다.

산업부 박동일 산업정책실장 주재로 열린 이날 회의에는 기획재정부, 해양수산부, 한국가스공사, HD현대중공업, 삼성중공업 등 이 프로젝트와 관계된 주요 부처·기관이 참석했다.

워킹그룹은 매월 1∼2회 논의를 통해 신규 국적선 발주 등을 포함한 LNG 화물창 국산화 방안을 면밀히 검토할 계획이다.

정부는 대표 수출품인 LNG 운반선의 핵심 기자재인 화물창의 국산화가 중요하다는 판단하에 지난 9월 LNG 화물창을 ‘초혁신경제 15대 선도 프로젝트’로 선정하고 연구개발(R&D), 기반 구축, 세제 등을 패키지로 지원 중이다.

이에 KC-2 모델은 소형 선박 적용을 통해 기본적인 안전성 검증까지 마쳤지만, 대형 선박에는 적용한 사례가 없어 실증이 필요하다.

산업부는 워킹그룹 논의를 통해 대형 선박 최종 실증을 위한 기술 검증 및 비용·리스크 대응 방안을 신속히 마련한다는 방침이다.

산업부 관계자는 “LNG 화물창은 정부가 역점 추진하는 최우선 과제 중 하나”라며 “이르면 내년 1분기 최종 실증 방안을 확정하고, 이를 포함한 핵심 선박 기자재 육성 대책을 이른 시일 안에 마련하겠다”고 말했다.