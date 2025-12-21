[헤럴드경제=주소현 기자] 금융감독원이 BNK금융지주를 대상으로 검사에 돌입할 것으로 알려졌다. 이재명 대통령이 지난 19일 업무보고에서 금융기관 지배구조를 두고 ‘부패한 이너서클’이 계속 지배권을 행사하는 문제를 공개적으로 지적한 데 따른 것으로 보인다.

21일 금융권에 따르면 금감원은 다음 달 BNK금융지주의 차기 회장 선임 절차에 문제가 있는지 등을 살펴보기 위한 검사에 착수할 것으로 전해졌다.

앞서 BNK금융지주는 지난 8일 임원후보추천위원회와 이사회를 잇따라 열고 빈대인 현 BNK금융지주 회장을 차기 대표이사 회장 최종 후보로 선정했다. 내년 3월 주주총회에서 선임안이 통과되면 빈 회장의 임기는 2029년 3월까지 연장된다.

금감원의 이번 검사는 최근 이 대통령이 업무보고에서 금융기관 지배구조 문제를 강하게 지적한 뒤 이뤄지는 첫 사례다. 이 대통령은 “소위 관치금융의 문제로 정부에서 직접 관여하지 말라고 해서 안 하는데, 가만 놔두니 부패한 ‘이너서클’이 생겨 멋대로 소수가 돌아가며 계속 지배권을 행사한다”면서 “이것도 그냥 방치할 일은 아닌 것 아니냐”고 물었다.

이찬진 금감원장은 지배구조 개선 태스크포스(TF) 출범 계획과 함께 “지금 거론되는 금융지주사들에 관해 검사 착수를 준비하고 있다. 1월 중 구체적인 내용을 별도로 보고드릴 예정”이라고 밝혔다.

금융권에서는 이번 금감원 검사가 빈 회장의 연임 확정에 미칠 영향과 차기 회장 선임 절차가 진행되는 다른 금융지주에도 영향을 미칠지에 촉각을 세우고 있다.