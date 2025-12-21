고위당정서 산업 구조 전환 본격 논의 재생에너지 전환·RE100 산단 점검 필리버스터로 민생법안 지연 우려도 제기

[헤럴드경제=정주원 기자] 김민석 국무총리는 21일 석유화학과 철강 산업을 둘러싼 구조개편 필요성을 공식 언급하며 정부 차원의 대응 방향을 제시했다.

김 총리는 이날 고위당정협의회에 참석해 “석유화학 및 철강 분야에 있어 구조개편이 불가피한 상황”이라며 “해당 과정에서 정부는 기업의 혁신을 지원하는 동시에 근로자 보호 및 지역경제의 충격 완화에도 주력하겠다”고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표 역시 “석유화학과 철강산업 등 산업의 지속가능성을 위해서는 신속하고 과감한 구조개편이 필요하다”면서도 “일자리 감소나 지역경제 위축으로 이어지지 않도록 지역과 노동자를 지키는 대책도 중요하다”고 밝혔다.

이날 협의회에서는 산업 구조개편 논의와 함께 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 준비하기 위한 ‘재생에너지 자립도시 특별법’ 추진 상황과 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지 조성 현황도 점검됐다. 참석자들은 에너지 전환이 산업 경쟁력과 지역 성장 전략에 미치는 영향에 대해서도 의견을 교환했다.

부동산 시장 상황 점검도 주요 의제로 다뤄졌다. 김 총리는 수도권 집값을 중심으로 한 시장 흐름을 자세히 살피고, 지역 특성에 맞는 실현 가능한 안정화 방안을 함께 모색하겠다는 입장을 내놨다. 정 대표 역시 최근 주택시장이 다소 진정되는 흐름을 보인다며, 서민 주거 안정을 실질적으로 뒷받침할 대책을 적시에 마련하겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 김 총리는 야당의 필리버스터로 주요 법안 처리가 지연되고 있는 상황에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 김 총리는 “반도체특별법을 비롯한 민생경제 법안, 또 내란 종결을 위한 법안 등의 처리가 필리버스터로 늦어져 국민의 안타까움이 크다”며 “민생법안 처리에 국회가 힘을 모아주길 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.

강훈식 대통령 비서실장 역시 “국회에 계류된 법안 중에는 민생과 직결된, 더는 미룰 수 없는 법안들이 있다”며 “서민과 자영업자의 어려움을 덜고 산업 전환 과정에서 노동자와 지역경제가 겪는 고통을 완화하기 위한 법안들”이라고 했다. 정부는 정책을 속도감 있게 집행할 준비가 돼 있는 만큼 국회의 협조가 필요하다는 메시지도 덧붙였다.