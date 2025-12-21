예산 조정·투자 불확실성에 회복 속도 둔화 건설은 보합, 비건설은 투자 축소 여파 매출·이익 감소, 대기업만 선방 전망

[헤럴드경제=정주원 기자] 내년 상반기 국내 엔지니어링 기업의 체감 경기가 올해보다 악화할 것이라는 전망이 나왔다.

21일 한국엔지니어링협회에 따르면 국내 엔지니어링 기업 970개사를 대상으로 한 기업경기실사지수(BSI) 조사 결과, 올해 하반기 업황 BSI는 71.5로 상반기보다 1.2p 올랐지만 내년 상반기에는 67.2로 4.3p 하락할 것으로 전망됐다. BSI는 100을 기준으로 그 미만이면 부정적 전망이 우세함을 의미한다.

한국엔지니어링협회는 “주요 발주처의 예산 집행 조정과 국내외 투자 계획의 불확실성 확대, 일부 대형 프로젝트 일정 분산으로 업황 개선 속도가 둔화할 것”이라며 “다만 구조적 반전이 아닌 2025년 하반기 회복 이후의 단기 조정 국면”이라고 평가했다.

부문별로 보면 건설 부문은 올해 상반기 64.2에서 하반기 65.9로 소폭 개선됐으나, 내년 상반기에는 공공 예산 조정과 발주 지연 영향으로 65.7로 보합권 조정이 예상됐다. 기계·설비, 전기, 정보통신 등 비건설 부문은 하반기 80.7에서 내년 상반기 69.6으로 큰 폭의 하락이 전망됐다.

올 하반기 경영 애로 요인으로는 공공·민간 수주 부진(52.9%)이 가장 컸고, 경제 불확실성(10.6%), 경쟁 심화(9.7%), 인건비 상승(9.6%), 기술 인력 부족(7%) 순이었다.

내년 상반기 매출과 순이익은 각각 2.66%, 3.2% 감소할 것으로 예상됐다. 규모별로는 소기업과 중기업의 매출과 이익이 감소하는 반면, 대기업은 매출(1.07%)과 순이익(0.33%)이 소폭 증가해 업황 격차가 확대될 것으로 전망됐다.