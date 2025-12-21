[헤럴드경제=김주리 기자] 국군복지단 마트(군 마트)에서 압도적으로 많이 팔리는 품목은 술인 것으로 나타났다.

21일 국회 국방위원회 소속 유용원(국민의힘) 의원이 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1∼11월 군 마트 물품 판매량 1∼4위는 모두 주류가 차지했다.

1위는 A 캔맥주로 2398만개가 판매됐으며 B 캔맥주(2171만개), C 소주(2056만개), D 캔맥주(1400만개)가 뒤를 이었다. 이를 합치면 8025만개에 이르고, 매출액으로는 총 918억6948만원이다.

군 마트 내 A 캔맥주 가격은 1000원으로 편의점 판매가인 2250원의 절반이 안 되고, C 소주도 1060원으로 편의점(1800원)보다 훨씬 저렴했다.

매출액 기준으로 올해 최고 인기 상품은 E 화장품 세트로, 83만개가 팔려 323억6621만원의 매출을 기록했다. 이 제품은 온라인 쇼핑몰에서 최저가가 29만원이지만, 군 마트 가격은 3만8930원에 불과하다.

유 의원은 “군 마트는 장병들의 기본적인 생활을 지원하기 위한 복지 공간임에도 판매 구조를 보면 주류와 화장품이 매출과 판매량을 사실상 주도한다”며 “이 같은 구조가 군 마트의 본래 취지에 부합하는지 국방부 차원의 점검과 기준 재정립이 필요하다”고 말했다.