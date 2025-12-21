체육계 인사들로부터 현금 수수 의혹 “혐의 없어…사실대로 말할 것” 경찰, 대가성·특혜 제공 여부 추궁

[헤럴드경제=정주원 기자] 지역 체육계 인사들로부터 금전을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 21일 경찰에 두 번째로 출석해 조사를 받고 있다.

김 지사는 이날 오전 9시 13분께 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 청탁금지법 위반과 수뢰후부정처사 혐의 피의자 신분으로 출석했다.

김 지사는 ‘혐의를 부인하느냐’는 취재진 질문에 “혐의가 없는데 부인하고 할 게 있느냐. 사실대로 이야기하겠다”고 말했다. ‘도민에게 할 말은 없느냐’는 질문에는 “조사를 마친 뒤 한 말씀 드리겠다”고 답한 뒤 조사실로 향했다.

김 지사가 경찰 조사를 받는 것은 지난 10월에 이어 두 번째다. 경찰은 1차 조사에서 김 지사가 혐의를 전면 부인함에 따라 보강 수사를 진행한 뒤 다시 소환한 것으로 전해졌다.

경찰은 이날 조사에서 김 지사가 실제로 금전을 수수했는지, 또 금전을 대가로 특정 인사나 업체에 편의를 제공한 사실이 있는지를 집중적으로 확인할 방침이다. 혐의를 부인하고 있는 만큼 조사도 장시간 이어질 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

김 지사는 지난 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북 배구협회장 등 체육계 인사 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의를 받고 있다.

또한 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 윤 협회장으로부터 대납받았다는 의혹도 제기됐다.

경찰은 김 지사가 금전을 받은 대가로 윤 협회장의 식품업체가 충북도의 스마트팜 사업에 참여할 수 있도록 영향력을 행사하는 등 특혜를 제공했을 가능성도 들여다보고 있다. 이에 대해 김 지사는 “금품을 받은 사실이 없다”며 관련 혐의를 모두 부인해 왔다.