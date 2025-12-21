경총 ‘2026년 노사관계 전망조사’ 결과 발표 2020년 이후 ‘노사관계 불안 전망’ 가장 높아 ‘노란봉투법 시행’, 최대 불안 요인 꼽혀

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국경영자총협회(이하 경총)는 회원사 151개(응답기업 기준) 기업을 대상으로 ‘2026년 노사관계 전망조사’를 실시한 결과, 응답기업의 72.9%가 ‘2026년 노사관계가 2025년보다 더 불안해질 것’으로 전망했다고 21일 밝혔다.

특히, 노사관계 전망과 관련해 ‘노사관계가 더 불안해질 것’이라고 응답한 비율은 2020년 이후 가장 높은 수치를 기록했다.

2026년 노사관계가 불안할 것이라고 전망한 주요 이유로는 ‘노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안) 시행에 따른 갈등 및 노동계 투쟁 증가’(83.6%), ‘정년연장, 근로시간 단축 등 노동조합의 요구 다양화’(52.7%)라는 응답이 높게 나타났다.

2026년 임단협에서는 ‘정년연장’(49.7%), ‘경영성과금 인상 및 임금성 인정’(33.8%)이 주요 쟁점이 될 것으로 전망했다. 다음으로 ‘인력 충원’ 26.5%, ‘근로시간 단축’ 23.2%, ‘통상임금 범위 확대’ 21.2%, ‘고용안정’ 17.9%, ‘조합활동 확대’ 9.3% 순으로 나타났다.

노란봉투법 시행은 ‘원청기업 대상 투쟁 증가에 따른 산업현장 불안 심화’(64.2%)와, ‘교섭대상 확대로 인한 교섭 및 분규 장기화’(58.3%)를 초래할 것이라는 응답이 많았다. 이어 ‘불법파견 논란 및 원청 대상 직접고용 요구 증가’ 39.7%, ‘손해배상책임 제한으로 인한 불법행위 증가 및 상시화’ 23.8%로 조사됐다.

반면, ‘노동시장 이중구조 완화’는 3.3%, ‘노사 간 대화 촉진으로 노사분규 감소’는 2.0%에 그쳤다.

기업 경영에 가장 큰 부담을 줄 것으로 예상되는 고용노동법안을 조사한 결과, ‘근로시간 단축(주 4.5일제 시행)’(73.5%), ‘법정 정년연장’(70.2%) 순으로 집계됐다. 다음으로 ’근로자 추정 등 근로자 범위 확대‘ 16.6%, ’초기업 교섭 의무화‘ 11.9%, ’산업안전보건법상의 작업중지권 강화‘ 11.3% 순으로 응답했다.

장정우 경총 노사협력본부장은 “노사관계가 불안해질 것이라고 전망한 비율이 2020년대 들어서 가장 높게 나타났는데, 노란봉투법 시행과 정년, 근로시간 등 제도 변화 논의에 대한 기업들의 우려가 반영된 것으로 보인다”고 분석했다.

이어 “내년도 노사관계는 다양한 이슈가 예상되는 만큼 노사관계 안정을 위한 대화와 협력이 중요하다”고 덧붙였다.