2026년 예산 6129억 ‘주민 체감형’으로 알차게 편성 2026년 예산 6129억원, 올해 본예산 대비 6.21% 증가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 내년도 살림을 꾸려갈 예산 6129억원이 확정됐다고 밝혔다.

이는 올해 본예산보다 6.21%인 359억원 늘어난 규모로, 중구 본예산이 6000억을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

2026년 예산안은 지난 15일 열린 제297회 중구의회 정례회에서 최종 의결됐다. 회계별로는 일반회계가 5581억원으로 올해 본예산 대비 342억원(6.54%) 증가, 특별회계는 548억원으로 16억원(3.02%) 늘었다.

이번 예산은 ‘중구민 거주 현황 데이터’를 기반으로 알차게 짰다. 인구 구성과 거주 환경, 주민 관심사 등을 분석해 △수혜자 중심의 생활밀착형 사업(40억원) △취약계층 복지·건강 강화(1792억원) △교육·보육 지원 확대(847억원) △일자리 창출 및 지역경제 활성화(181억원) △도심 재정비(66억원) 등 분야별로 주민에게 체감되는 사업에 집중했다.

2023년 말 기준 주민등록 인구 중구는 약 12만1300여명, 2024년 9월 기준 종로구는 약 13만8000여명이다.

생활밀착형 사업으로 주민 편의 증진

중구는 다양한 주민수요에 맞춘 생활밀착형 사업에 40억원을 투입한다.

먼저, 마을버스가 없어 이동이 불편한 고지대 거주 주민의 이동 편의와 공공시설 접근성을 높이기 위해 지난해 시범운영을 거친 공공셔틀‘내편중구버스’를 본격 통합 운영(15억8000만원)한다.

또 △1인 가구 지원 사업(3억9000만원) 확대 △반려동물 지원사업(1억3000만원) △외국인지원 사업(4000만원) 등 중구의 다양한 가구 특성에 맞춘 사업으로 주민 생활 편의를 높일 예정이다.

아울러, 주민 여가와 삶의 질 향상을 위해 △남산자락 페스타(1억원) △유아숲체험원 등 생태 프로그램 운영(1억8000만원) △청년센터 등 청년 취업·창업 지원(3억9000만원) 등도 추진한다.

촘촘한 복지서비스로 취약계층 지원 강화

복지·건강 분야에는 가장 많은 예산이 투입된다. 전체예산의 약 29.2%인 1792억원이 민생안전과 취약계층을 위해 쓰인다.

특히 ‘어르신 교통비’를 월 4만 원에서 5만 원으로 상향(37억원) 지원 △어르신 영양 더하기(151억원) △기초연금(609억원) △생계·주거 급여(440억원)와 △장애인 활동지원(95억원) 등 다양한 복지사업을 촘촘히 이어간다.

출산부터 교육까지, 아이 키우기 좋은 중구

미래세대를 위한 교육·보육·돌봄에는 847억원이 편성됐다. 안심하고 아이를 키울 수 있도록 △돌봄 서비스(57억원) △학교 급식 및 환경 개선(90억원) △중구형 진로·체험 프로그램 운영(14억원) △출산양육 지원금(22억원) 등을 통해 출산부터 교육까지, ‘아이 키우기 좋은 중구’를 만들어 간다.

세대별 맞춤형 일자리 지원과 지역경제 활성화

일자리 창출과 지역경제 활성화에도 힘을 싣는다.

구는 △노인일자리(92억원) △동행일자리(28억원) △시니어클럽(4억4000만원) △혁신창업플랫폼 을지유니크팩토리(2억3000만원) △구민체감형 특화일자리 창출(3000만원) 등 청년부터 어르신까지 맞춤형 일자리를 지원한다.

또, △모바일 중구사랑상품권 발행(3억원) △중구 상권발전소(2억8000만원) △전통시장 전문인력 배치 지원(2억7000만원) △골목형 상점가 육성지원(4000만원) 등 지역경제에 활력을 불어넣는 예산도 꼼꼼히 챙겼다.

중구의 가치를 높이는 도심 정비와 주거환경 개선

도시 경쟁력을 높이는 도심 재정비 사업도 이어간다. △회현동 일대 지구단위계획 (3억5000만원) △중구 용도지역 재정비(2억원) △회현동 뉴:빌리지 선도사업(5000만원) △남산고도제한 완화 이후 노후 저층주거지 개선방안(3000만원) 등 구도심 개발을 차질없이 추진한다는 방침이다.

아울러 △공동주택 시설개선 지원(7억원) △재개발 상설 전문상담코너 및 정비사업 아카데미(4000만원) △빈집 및 저층주거지 정비 지원(3400만원) 등 주민이 체감할 수 있는 주거환경 개선도 병행한다.

김길성 중구청장은 “한정된 재원 속에서 중구의회와 긴밀히 협력해 주민 삶에 바로 닿는 체감형 사업을 중심으로 예산을 편성했다”며 “2026년에도 계획된 사업을 신속하고 원활히 추진해 ‘구민에게 힘이 되는 내편 중구’를 만들어 가는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.