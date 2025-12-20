-10주년 MT “잊고 있던 기억들 살아나”

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]10년 만에 다시 만난 쌍문동 다섯 가족이 여전한 케미로 시청자들에게 진한 향수와 함께 웃음을 선사했다.

지난 19일 첫 방송된 tvN ‘응답하라 1988 10주년(연출 나영석 신건준)’ 1회에서는 드라마 ‘응답하라 1988(이하 응팔)’ 종영 이후 10년 만에 다시 한자리에 모인 쌍문동 가족들의 만남이 그려졌다.

바쁜 일정 속에서도 강원도 1박 2일 MT를 위해 모인 배우들은 ‘응팔’ 속 패션으로 등장, 마치 드라마 속 캐릭터로 돌아간 듯 정겹고 반가운 케미를 뽐내며 시청자들에게 ‘그 시절’의 추억을 선사했다.

이날 방송은 전국 가구 기준 최고 4.6%를 기록하며 많은 관심을 모았다. 특히 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서는 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)

본격적인 MT에 앞서 경기도 가평에 모인 쌍문동 가족들은 세 곳의 서로 다른 장소에서 오프닝을 시작하며 각 가족의 매력과 케미를 아낌없이 선보였다. 특히 이번 10주년 MT는 OB 모임에서 나온 소소한 제안으로 성사돼 관심을 모았다. 2주 뒤 진행된 YB 모임에서 본격적인 논의가 이어졌고, 모두의 적극적인 찬성으로 성사된 것. 10년 전과 변함없는 모습으로 반가움을 나눈 가족들은 “잊고 있던 기억들이 살아날 것 같다”며 남다른 감회를 전하기도 했다.

근황 토크가 끝난 뒤, 포문을 연 것은 바로 용돈 게임이었다. ‘1988년도에 갇혀 있다’는 설정 아래, 게임에 성공하면 요즘 물가를 반영한 용돈이, 실패하면 1988년도 물가 기준의 용돈이 주어지는 것. 현대로 돌아갈 환복 찬스까지 걸린 가운데 가족별로 각기 다른 게임이 펼쳐졌고, 허당기와 꼼수, 찐텐을 넘나드는 예측불가 상황 속에서 웃음도 끊이지 않았다. 드라마와 현실을 오가는 쌍문동 가족들 간의 케미 역시 곳곳에서 엿볼 수 있었다.

청개구리 절대 음감 게임에 도전한 덕선이네는 여전히 시끌벅적한 ‘현실 가족’ 케미로 웃음을 책임졌다. 성동일은 “아빠도 이런 게임은 처음이라서”라며 시작부터 긴장감을 드러냈지만, 예상외의 집중력을 발휘했고 일등공신 이일화의 활약 속에 긍정의 아이콘으로 거듭난 류혜영, 덕선이 그 자체인 혜리, 여전한 최성원까지 가족 같은 팀워크를 보여주며 5라운드 내 극적으로 성공했다.

그러나 더 큰 한 방을 노린 성동일의 도전이 실패하며, ‘성씨 가족’다운 유쾌한 엔딩으로 현장은 폭소로 가득 찼다.

정봉이네가 도전한 게임은 인물 퀴즈였다. “반갑구만, 반가워요”라며 추억을 소환한 김성균과 안재홍, ‘치타여사’ 라미란, ‘정봉이 여친’ 이민지, 신작 촬영 중에도 10주년을 기념해 잠시 합류한 류준열까지 모두 한자리에 모인 가운데 5라운드 인물 퀴즈가 진행되며 쫄깃한 긴장감을 안겼다.

특히 인물 퀴즈 진행이 처음인 ‘초짜 진행러’ 신원호 감독과, 게임마다 남다른 침투력으로 이를 놀리는 류준열의 티키타카가 폭소를 자아내기도. 정봉이네는 에이스 안재홍의 활약 속 용돈을 획득하며, 마치 드라마 속 복권 당첨 스토리를 재현한 듯한 즐거움을 선사했다.

또 다른 장소에서 모인 택이네(최무성·박보검), 동룡이네(유재명·이동휘), 선우네(김선영·고경표)는 카테고리 초성 퀴즈에 도전했다. 드라마 속 추억의 싱크로율을 자랑하며 등장한 세 가족은 반가움도 잠시, 순탄치 않은 게임 진행으로 배꼽을 잡게 했다.

게임 에이스 이동휘가 특유의 순발력으로 분위기를 이끌었지만, 게임 구멍 최무성과 박보검의 연이은 실패로 위기를 맞으며 급기야 긴급 중재안까지 등장해 폭소를 안겼다. 에이스였던 유재명의 예상치 못한 답변으로 세 가족은 용돈 획득에 실패했지만, 보너스 라운드를 통해 전원 환복 찬스를 얻었다.

드라마를 둘러싼 다채로운 비하인드 토크도 흥미를 더했다. 특히 ‘응답하라 1994’에서는 삼천포로, ‘응팔’에서는 정봉이 아버지로 출연하며 20살부터 45살까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보인 김성균의 이야기와 ‘응팔’ 속 명장면 비하인드, 캐스팅 뒷이야기 그리고 ‘응팔’의 상징처럼 회자되는 디테일한 소품에 얽힌 스토리까지 공개되며 시청자들의 추억과 향수를 자극했다.

방송 말미에는 각기 다른 용돈을 손에 쥔 채 고속도로 휴게소에서 모두 모인 가족들의 완전체 만남이 공개되며 기대감을 높였다. 쌍문동 부잣집 정봉이네의 남다른 플렉스와 함께 복작복작한 명절 같은 분위기가 완성되며 본격적으로 펼쳐질 1박 2일 MT를 향한 호기심을 더하고 있다. 시청자들 역시 10년 만에 성사된 만남에 뜨거운 반응을 쏟아내며 기대감을 이어가고 있다.

‘응팔’ 10주년 기념과 동시에 tvN 20주년 에디션으로 꾸며지는 ‘응답하라 1988 10주년’은 매주 금요일 저녁 8시 40분 첫 방송된다.