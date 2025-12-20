“먹거리·생필품 지원 사업 확대”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이재명 대통령은 20일 연말 취약계층을 대상으로 한 난방비 및 먹거리·생필품 지원을 대폭 확대하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 ‘민생이 흔들리는 겨울철, 더 어려운 국민의 삶을 더 안전하게 지키겠다’는 제목의 글에서 “더 어려운 국민에게 더 많은 온기가 전해지도록 정부의 책임 있는 역할이 필요하다”면서 이같이 언급했다.

이 대통령은 “최근 등유와 LPG를 사용하는 취약계층의 부담이 커지고 있다”며 “에너지 바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 조금이라도 덜겠다”고 말했다.

또 “연말 국민의 장바구니 물가 걱정을 완화하기 위해 농·축·수산물 할인행사도 진행하고 어려운 국민 누구에게나 먹거리와 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업 역시 확대하겠다”며 “배고픔으로 세상을 등지는 안타까운 일만큼은 꼭 사라지게 만들겠다”고 강조했다.

이어 “겨울이 깊어지면서 추위가 더 매섭게 다가온다”며 “하지만 늘 어렵고 힘든 곳에 더 큰 상처가 남는 것처럼 같은 추위라도 모두에게 똑같은 고통의 무게로 다가오진 않는다”고 지적했다.

그러면서 “겨울이라는 계절적 특성을 고려해 안전과 돌봄, 소득, 주거, 이동 등 삶의 전 영역을 세심하게 보듬는 종합적인 대책을 세워야 한다”며 “특히 틈새 없이 두툼한 ‘사회 안전 매트리스’로 복지 사각지대에 놓인 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정이 무엇보다 요구된다”고 주문했다.

아울러 “한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민 삶은 크게 개선될 수도, 심지어는 벼랑으로 내몰릴 수도 있다”며 “국민께서 이번 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내도록 모든 공직자가 힘을 모아 주기 바란다”고 당부했다.