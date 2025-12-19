[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]남양주 경기행복주택에 아동부터 고령자까지 함께 이용할 수 있는 세대통합형 커뮤니티 공간 ‘경기 유니티’가 들어섰다.

경기도와 경기주택도시공사(GH)는 19일 김성중 행정1부지사, 유영일 경기도의회 도시환경위 부위원장과 도의원, 김용진 경기주택도시공사 사장, 홍지선 남양주시 부시장, 남양주시의원, 지역주민 등이 참석한 가운데 다산지금 A5 경기행복주택 단지에서 ‘경기 유니티’ 개소식을 개최했다.

경기 유니티는 공공주택 유휴공간에 전문성을 갖춘 민간 운영기관이 아이돌봄 서비스, 고령자 건강교실 등을 운영하는 사업으로, 전국 최초의 민관 협력형 공공주택 커뮤니티다.

남양주 다산 지금 A5 행복주택은 2022년 6월 입주했다. 경기도와 경기주택도시공사는 단지 내 유휴공간(근린생활시설) 956㎡(1~2층)에 커뮤니티 공간을 조성해 이날 문을 열었다.

1층은 아동 발달 단계에 맞춘 놀이·활동공간과 라운지 등 다양한 체험과 사회적 상호작용을 지원하는 아동 중심 커뮤니티 공간으로 꾸며졌다. 2층은 실내 파크골프, 라운지, 운동처방실 등 고령자와 성인 모두가 이용할 수 있는 건강·여가 중심의 공공 커뮤니티 공간으로 운영된다. 이 두 공간은 입주민뿐만 아니라 도민 누구나 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 거점으로 기능하게 된다.

‘경기 유니티’는 역할 분담형 민·관 협력 모델로 운영된다. 경기도와 GH는 공간 조성 및 제공, 공공서비스 연계를 담당하고, 민간 운영기관은 프로그램 기획·공간 운영·서비스 품질관리 등을 수행한다. 이를 통해 운영의 전문성과 안정적이고 지속 가능한 운영체계를 마련했다.

민간 전문기관은 상주 인력을 배치해 ▷아이돌봄 서비스 ▷고령자 건강교실 ▷스크린 파크골프 등 취미·여가 프로그램 ▷육아·요리 교육 등 생활밀착형 프로그램 등을 상시 운영한다.

경기도는 이번 시범사업을 통해 커뮤니티 시설 활용도 제고, 입주민 간 교류 활성화, 지역사회와의 소통 확대, 세대 통합 및 삶의 질 개선 등 공공주택 공동체 회복 효과가 클 것으로 기대하고 있다.

김성중 행정1부지사는 “이번 ‘경기 유니티’ 모델은 공공과 민간이 각자의 강점을 결합해 입주민에게 실질적인 서비스를 제공하는 새로운 공공주택 커뮤니티 시도”라며 “앞으로도 공공주택에서 삶의 질이 높아질 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”라고 말했다.