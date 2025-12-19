[헤럴드경제=이명수 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일(현지 시간) 우크라이나의 대화 의지를 인지하고 있으며, ‘근본 원인’이 해결되면 전쟁을 끝낼 것이라고 밝혔다.

현지 언론에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모스크바에서 개최한 연말 마라톤 기자회견에서 “여러분도 알다시피 우리는 우크라이나 정권을 포함한 여러 측으로부터, 어떤 형태로든 대화를 할 준비가 돼 있다는 특정한 신호를 보고, 느끼고, 알고 있다”고 말했다.

그러나 “우크라이나는 사실상 평화적 수단을 통한 분쟁 종식을 거부하고 있다”고 주장했다.

반면 “러시아는 분쟁을 종식시킬 준비가 돼 있다”면서 ‘근본 원인’이 먼저 해결돼야 한다는 입장을 재확인했다.

푸틴 대통령은 “지난 6월 러시아 외무부가 제시했던 원칙을 바탕으로, 그리고 이 위기를 초래한 근본 원인을 제거한다는 전제하에 평화적인 수단으로 이 분쟁을 종식할 준비가 돼 있고, 또 그렇게 되길 바란다”고 강조했다.

푸틴 대통령은 또 러시아군이 ‘전략적 주도권’을 완전히 장악했다고 주장했다.

그는 “(러시아) 쿠르스크 지역에서 적(우크라이나군)이 완전히 격퇴된 뒤 전선의 전략적 주도권이 완전히 러시아군의 손으로 넘어왔다”고 말했다.

또 현재 “드미트로프(우크라이나 도네츠크 미르노흐라드)를 완전히 포위했고, 도시의 50%를 장악했다”고 선언했다.

그러면서 “연말까지 전선에서 새로운 승리를 거둘 것이라고 확신한다”고 강조했다.