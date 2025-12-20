[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 완성차 기업 포드와 LG에너지솔루션의 계약 해지 충격이 국내 2차전지주 전반으로 번졌다. 전기차 캐즘이 지속될 수 있는 우려가 재점화되면서다.

20일 한국거래소에 따르면 15일부터 19일까지 KRX 2차전지 TOP 10 지수는 3466.18에서 3144.85로 9.27% 떨어졌다.

LG에너지솔루션은 14.35%, 포스코퓨처엠은 15.86% 떨어졌다. 삼성SDI와 SK이노베이션은 각각 7.7%, 6.29% 하락했다.

▷엘앤에프(-16.01%), 에코프로(-12.16%), 에코프로비엠(-13.75%), 에코프로머티(-12.84%) 등도 하락세다.

2차전지 주가 하락은 포드발(發) 충격이 촉발했다. LG에너지솔루션은 지난 17일 포드와의 전기차 배터리 셀·모듈 장기 공급 계약이 포드의 해지 통보로 종료됐다고 공시했다.

포드는 지난 15일 글로벌 시장에서의 전략을 전면적으로 수정하는 이른바 ‘포드+ 2.0’ 계획을 발표했다. 순수 전기차 중심에서 하이브리드·주행거리 연장 전기차(EREV)·저가형 전기차(EV)·배터리 저장(BESS) 쪽으로 자본을 재배치한다는 방침이다.

전기차 확대 전략을 고수하던 글로벌 완성차 업체가 수익성을 이유로 방향을 선회했다는 점에서 시장의 충격은 컸다. 이안나 유안타증권 연구원은 “포드의 무게중심이 순수 전기차에서 ‘전동화된 내연기관(Electrified ICE)’으로 이동했음을 보여준다”고 평가했다.

포드는 특정 대형 순수 EV 생산 계획을 중단하고 2030년 글로벌 판매의 약 50%를 하이브리드·EREV·순수 EV가 차지하도록 하겠다는 목표도 제시했다. 독자적인 전기차 개발을 축소하고 파트너십과 하이브리드 기술에 의존하는 ‘실리 추구’ 전략으로 전환한 셈이다.

이 같은 판단의 배경에는 미국 전기차 시장의 둔화가 자리한다. 미국의 지난달 전기차 판매는 8만4000대로 전월 대비 1%, 전년 동기 대비 42% 급감했다. 9월 말 미국 전기차 세액 공제 혜택이 만료된 영향이다.

조현렬 삼성증권 연구원은 “9월까지 전기차 보조금 수취를 위한 선수요가 집중되었던 것을 감안하면 현재 수준의 수요는 향후 몇 개월간 지속될 전망”이라며 “주요 완성차업체의 2026년 신차 스케쥴 폐기 또는 지연도 확대되는 추세”라고 짚었다.

미국 시장의 공백을 유럽이 메울 수 있을 것이라는 기대 역시 약해지고 있다. 유럽연합(EU)이 자동차 산업 경쟁력 저하 우려에 현실적인 탈탄소 경로를 모색하고 있어서다.

EU 집행위원회는 지난 16일 ‘자동차 패키지’를 발표했다. 자동차 산업 경쟁력 강화와 탈탄소 균형을 위한 제안이다.

2035년 이후 신차의 이산화탄소(CO2) 배출 감축 목표를 기존 100%에서 90%로 낮췄다. 잔여 10%는 EU산 저탄소 철강과 바이오연료 등을 활용해 상쇄하는 방안이다. 하이브리드차의 일부 판매가 허용되며 기존의 순수 전기차(BEV) 100% 의무 기조에서 한발 물러서게 된다.

이 연구원은 “유럽 전기차 시장이 2025년에 이어 2026년에도 플러그인 하이브리드(PHEV) 중심 성장이 이어질 것으로 본다”고 설명했다. 내년 BEV 성장률 추정치는 20% 이상에서 17%로 하향 조정됐다.

박형우 SK증권 연구원은 “배터리 산업과 전방 수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS) 모두 2026년에도 성장세는 이어진다”면서 “다만 문제는 성장 규모가 과거 예상치에 크게 못 미친다는 점”이라고 짚었다. ESS 출하량 전망은 상향됐으나 전기차 부문의 하향 폭이 훨씬 커 전체 배터리 산업의 성장 수준은 낮아졌다는 분석이다.

중국과의 경쟁 심화도 변수다. SNE리서치에 따르면 올 1월부터 10월까지 유럽 전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 점유율 합계는 35%다. 2024년말 대비 10%포인트 낮아진 수치다. 같은 기간 중국산 배터리의 유럽 전기차 점유율은 64%를 기록했다.

중국 배터리 산업이 빠르게 성장하는 가운데 한국 업체들은 EV와 ESS를 아우르는 확장세를 증명할 수 있는지가 향후 주가 향방을 좌우할 것으로 보인다.