[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 경북도청 다목적홀에서 열린 ‘2025 경북도 투자유치대상’ 시상식에서 전 부문 수상의 영예를 안으며 경북을 대표하는 투자유치 선도 도시로서의 위상을 다시 한번 입증했다고 19일 밝혔다.

‘경북도 투자유치대상’은 도내 22개 시·군을 대상으로 자치단체, 투자기업, 공무원 등 3개 부문에서 투자유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 대한 기여도를 인정하는 평가다.

영주시는 투자유치 사상 역대 최대 금액인 1조 2000억원을 유치한 성과를 인정받아 자치단체 부문 대상과 공무원 부문 대상(투자유치과 남승재 주무관)을 수상했으며 투자기업 부문에서는 한국동서발전㈜이 특별상을 수상했다.

영주시는 ‘활력있는 지역경제’를 시정 최우선 목표로 삼고 ‘기업하기 좋은 영주 조성 프로젝트’를 추진해 투자환경 혁신에 행정 역량을 집중했다.

그 결과 국내외 경기 불확실성 속에서도 올 한해 1조 6327억원(5개사) 규모의 투자유치와 900명 고용 창출이라는 뛰어난 성과를 냈다.

특히 지난 9월 체결된 한국동서발전㈜의 무탄소 전원개발사업 투자양해각서(MOU)는 영주시 투자유치 역사상 최대 규모(1조 2000억원)로, 250여 개의 양질의 일자리가 창출될 것으로 기대된다.

이 밖에도 현장 중심의 기업 유치활동, ‘영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례’ 개정, 전략적 부지 타당성 조사 및 주민수용성 제고 연구 등 체계적이고 선제적인 행정지원을 통해 기업하기 좋은 도시로의 기반을 확고히 다졌다.

아울러 한국동서발전㈜는 청정에너지 전환을 선도하며 무탄소 전원개발사업을 적극 추진한 공로를 인정받아 투자기업 부문에서 특별상을 수상하는 영광을 얻었다.

또 영주시는 최근 ㈜코리아디펜스인더스트리와 2200억원 규모의 투자를 이끌어내며 K-방산도시로 향한 첫걸음을 내디뎠다.

이를 통해 지역 산업 구조의 다각화와 함께 첨단 방위산업 중심 도시로의 도약을 준비하고 있으며 향후 관련 협력업체 유치와 산업 생태계 기반 확충을 통해 새로운 성장동력을 창출해 나갈 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 수상은 영주시가 지역의 미래를 위해 전략적 투자유치와 기업 지원에 모든 행정 역량을 집중해온 결과”라며, “앞으로도 기업이 믿고 투자할 수 있는 환경을 만들어 지역경제에 활력을 불어넣고, 지속가능한 성장과 인구소멸 위기 극복에 최선을 다하겠다”고 말했다.