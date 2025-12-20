SH, 1월 제49차 장기전세주택의 입주자 모집 예정 디에이치 대치에델루이는 시세 대비 4억원 이상 저렴

[헤럴드경제=김희량 기자] 방3개인 서울의 신축 아파트를 10억원 이하 보증금으로 거주할 수 있는 장기전세주택이 내달 입주자를 모집한다. 국평 기준 40억원대인 잠실르엘부터 디에이치 대치 에델루이 등 강남권 주요 단지를 시세 80% 이하로 거주할 수 있는 기회인 만큼 높은 관심이 모이고 있다.

20일 업계에 따르면 서울주택도시개발공사(SH)는 내년 1월 8~9일 1순위 접수를 시작으로 제49차 장기전세주택의 입주자 모집을 진행한다. 2월10일 서류심사 대상자 발표 후 7월 계약체결 예정으로 ▷신규 공급 179호(서울시 매입형) ▷서울리츠3호 180호(일반공급) ▷재공급(예비입주자) 서울시 매입형 299호, 공사건설형 356호 등 총1014호가 물량으로 나왔다.

이들 물량은 서울시 신혼부부용 장기전세주택2인 미리내집과 달리 분양전환이 불가하다. 자녀 출산 유무와 무관하게 입주 자격을 유지할 경우 최장 20년까지 거주할 수 있다.

잠실르엘은 ▷45㎡(이하 전용면적) 38호(6억2088만원) ▷51㎡ 26호(7억356만원) ▷59㎡ 36호(8억4240만원) 공급된다. 잠실르엘 59㎡은 이달 10~12일 진행된 미리내집 모집에서 119.7대1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 현재 전세 호가는 9억원 중후반에서 최대 15억원 선으로 형성돼 있어 당첨자가 로얄층에 배정될 경우 5억원 이상 저렴하게 입주하게 된다.

강남구 대치동의 디에이치 대치 에델루이는 59㎡(9억9840만원)는 37호 공급된다. 디에이치 대치 에델루이의 동일 평형 전세 호가는 현재 14억원 수준으로 장기전세주택일 경우 4억원 이상 저렴하다. 강북구 미아동의 한화포레나미아 53㎡(3억1434만원)는 25호, 은평자이더스타 49㎡(3억342만원) 17호가 새롭게 나왔다.

공사 건설형 재공급 단지의 예비입주자 모집 물량에는 ▷강동구 고덕강일2지구 강동리버스트 4,6,7,8단지 59㎡(3억8532만원) 24호 ▷강서구 마곡엠밸리 1~8, 10~12, 14~15단지 59㎡(4억8048만원) 23호 ▷송파구 위례포레샤인23단지 59㎡(4억9140만원) 30호 ▷은평구 은평뉴타운 상림마을 84㎡(4억1340만원) 27호 등이 포함됐다.

서울시 매입형 재공급단지에는 ▷서초구 메이플자이 49㎡(8억1900만원) 46호 ▷강동구 올림픽파크포레온 39㎡(2억8125만원) 27호 ▷동대문구 이문 아이파크자이 41㎡(3억2214만원) 16호 등이 있다. 예비입주자의 경우 유효기간이 발표일로부터 12개월이며 이 기간 내 입주 안내가 없으면 자격이 상실된다.

이번 모집에서는 서울리츠 3호 소유의 장기전세주택들도 입주자를 모집한다. 다른 장기전세주택과 달리 서울리츠3호 소유 주택의 경우 단지별 최초 입주연도부터 20년이 만료 시 계약 갱신이 거절될 수 있다. 신청자들은 이점을 유의해야 한다.

서울리츠3형은 전용면적이 최소 90㎡ 이상으로 강동구 강일리버파크 2,9,10단지(2009년 입주)가 114㎡(5억6640만원) 44호(예비 15호)를 모집해 가장 물량이 많다. 이외에도 2011년 입주한 구로구 천왕이펜하우스 2,3,5단지 114㎡(5억400만원) 34호(예비 20호), 같은해 입주한 양천구 신정이펜하우스 1~4단지 114㎡(5억800만원) 26호(예비 20호) 등이 포함됐다.

이들 장기전세주택의 공통 자산 기준은 총자산 6억4000만원 이하, 자동차 4563만원 이하다. 출생자녀가 있는 경우 가산된 소득·자산 기준이 적용된다. 맞벌이인 경우 면적 및 유형에 따라 소득 기준이 다르게 적용된다.