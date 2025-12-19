“법무부, 절차적으로 결과도 정당해야” “성평등가족부, 꽤 오랫동안 ‘국가기관 취급’ 못 받아”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 19일 법무부를 향해 “국가의 공인된 폭력을 제도적으로 행사하는 곳”이라며 “그렇기에 최대한 절차적으로, 결과도 정당해야 한다. 국민들의 신임을 저버리지 않았으면 좋겠다”고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 정부서울청사 별관에서 열린 법무부·성평등가족부 업무보고에서 “법무부는 모두가 잘 아는 것처럼 국가 법질서 책임지는 가장 중요한 부처”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 재차 “아무나는 아니지만 국가의 법질서 유지를 위해 국가 공권력을 최종적으로 행사하는 매우 중요한 기관”이라며 국민의 신임을 당부했다.

이어 성평등가족부를 향해선 “이름도 바꿨지만 어쨌든 국민들 사이에 평등 정책을 제도로 시행하는 중요한 기관”이라고 말했다.

이 대통령은 “가족 문화, 가족 내부 문제들도 잘 챙겨야 하는 기관인데, 꽤 오랫동안 국가기관으로서 취급을 제대로 받지 못했던 측면이 있는 것 같다”면서 “지금부터라도 주어진 역할을 잘 하기 바란다”고 했다.